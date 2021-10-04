Конференция ООН по климату: Папа и религиозные лидеры подписывают совместное обращение перед саммитом

ВАТИКАН – Папа Франциск и десятки религиозных лидеров в понедельник подписали совместный призыв к правительствам взять на себя обязательства по достижению амбициозных целей на предстоящей конференции Организации Объединенных Наций по климату, пообещав внести свой вклад в то, чтобы привести верующих к более устойчивому поведению.

«Мы унаследовали сад, и мы не должны оставлять пустыню нашим детям», – говорится в обращении, подписанном на торжественной церемонии в Апостольском дворце перед передачей президенту COP26 Алоку Шарме.

Для религиозных лидеров забота об окружающей среде – моральный долг сохранить творение Бога для будущих поколений и поддержать сообщества, наиболее уязвимые к изменению климата.

Это аргумент, который Франциск неоднократно и исчерпывающе приводил в своей публикации 2015 года «Хвала вам», и в понедельник его поддержали имамы, раввины, патриархи и отцы, которые рассказали, как их религиозные традиции интерпретируют этот призыв, многие из которых настаивали на том, что вера и наука должны слушайте друг друга, чтобы спасти планету.

«Вера и наука: призыв к COP26» – это последняя инициатива, призванная придать импульс и гнев в преддверии 31 октября-ноября. 12-й саммит в Глазго, Шотландия, который, по мнению экспертов, является важной возможностью для сокращения выбросов парниковых газов. Он последовал за молодежным климатическим саммитом в Милане на прошлой неделе и более ранним обращением трех христианских лидеров: Франциска, архиепископа Кентерберийского, Джастина Уэлби и духовного лидера православных христиан мира, Вселенского патриарха Варфоломея I.

В понедельник к ним присоединились лидеры других крупных религиозных групп, представляющих суннитский ислам, шиитский ислам, иудаизм, индуизм, буддизм, даосизм, джайнизм, сикхизм и другие.

Далай-лама явно отсутствовал. Ватикан на долгие годы исключил духовного лидера Тибета из межконфессиональных мероприятий, чтобы не вызывать вражду с Китаем, и призыв, который стремился быть услышанным одним из крупнейших загрязнителей, таким как Пекин, не является исключением.

Саммит в Глазго призван обеспечить более амбициозные обязательства по ограничению глобального потепления до уровня ниже 2 ° C с целью поддержания его на уровне 1,5 ° C по сравнению с доиндустриальными уровнями. Мероприятие также направлено на мобилизацию финансирования и защиту сообществ и естественных сред обитания, находящихся под угрозой.

Ожидается, что Папа Франциск приедет, хотя Ватикан еще не подтвердил его присутствие.

Мероприятие в Ватикане было совместно организовано Святым Престолом и двумя странами, которые ранее принимали участие в саммите в Глазго: принимали Великобританию и Италию, которая в настоящее время председательствует в G20. Обращение было создано в результате многомесячных дискуссий между религиозными лидерами и учеными.

Епископ Фредерик Шоу, глава лютеранской церкви в Танзании, процитировал Мартина Лютера, описывая его призыв сажать деревья на горе Килиманджаро, за что он получил прозвище «Епископ Дерева».

«Даже если бы я знал, что завтра умру… Я бы посадил дерево сегодня», – сказал Шоу, цитируя Лютера XVI века, который откололся от католической церкви.

Франциск прибыл в Зал Благословения вместе с Варфоломеем, затем поприветствовал каждого из делегатов, пока струнный квартет играл «Времена года» Вивальди. Франциск обычно ходит без маски в Ватикане, но в понедельник он все же был в маске, как и другие делегаты.

Он должен был прочитать длинную речь, но получил лишь краткий прием, а затем покинул комнату для других, начиная с шейха Ахмеда аль-Тайиба, имама Центра суннитского образования Аль-Азхар в Каире. Ат-Тайеб призвал мусульманскую молодежь и религиоведов «выполнить свой религиозный долг» и взять на себя ответственность за кризис.

Мероприятие представляло собой всемирное собрание религиозных лидеров, почти все мужчины, включая тех, кто редко бывает в одной комнате из-за давних теологических разногласий. Но был патриарх Стамбула Варфоломей, который призвал к продолжению диалога, поскольку он подписал совместное обращение вместе с Патриархом Русской Православной Церкви Иларионом, который использовал свою двухминутную речь, чтобы призвать к покаянию за весь уже нанесенный ущерб.

«Следует помнить, что нынешняя экологическая ситуация возникла, среди прочего, из желания одних получить прибыль за счет других, а также из желания незаконного обогащения», – сказал Иларион.

В обращении лидеры потребовали от политических лидеров принять меры по ограничению повышения температуры до 1,5 градусов по Цельсию и чтобы страны, наиболее ответственные за выбросы парниковых газов, оказали «значительную финансовую поддержку» наиболее уязвимым общинам.

Со своей стороны, они обязались продвигать экологически сознательные образовательные и культурные инициативы и побуждать верующих к более устойчивому образу жизни.

В своей речи за последние 100 лет Уэлби сказал, что человечество «объявило войну» творению и теперь должно покаяться не только в построении зеленой экономики, но и в установлении справедливости для Глобального Юга.

«Мое время истекло», – сказал Велби в конце своего выступления. «У мира как раз достаточно времени, чтобы исправить это».