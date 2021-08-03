Кошелек Rockstar для игр GTA описывается как разнообразный

картина : рок игры

Rockstar Games широко известна как в Крупная кража авто Компания, уважаемый Take-Two попытался опровергнуть свое недавнее предложение инвесторам, предположив, что Rockstar Games также привыкли делать другие вещи, такие как чернить И ночной клуб.

Вчера Take-Two не только объявила результаты за первый квартал, но и опубликовала 41-страничная презентация для инвесторов Определите текущие стратегии и рост компании. Одна из этих стратегий? продолжай делать много денег GTA V И Связаны Спустя почти десять лет после их первоначального выпуска.

Но Rockstar, студия, стоящая за вечно прибыльным фильмом, – это не только криминальные игры с открытым миром. «Rockstar Games: разнообразный портфель передовой интеллектуальной собственности в отрасли», – гласит верхняя часть слайда 10 (Через пользователя Twitter Адама Дорси). Он продолжает подробно рассказывать не только об успехе. GTA V Но и…GTA Online и GT Сериал в целом. Привилегии в рамках привилегий.

Скриншот : возьми два

Слайд 11 показывает, что Rockstar тоже была создана Red Dead Redemption, расширяя две игры, выпущенные более чем за десять лет, в трилогию благодаря последней инди-версии многопользовательского режима Red Dead Online. Большинство студий хотели бы иметь одну признанную критиками открытую серию, не говоря уже о двух. Но это не свидетельство экспериментирования и универсальности.

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Скриншот : возьми два

Слайд 12 подчеркивает это «разнообразие» игрушек, в которых изображены мужчины, которые едут фотографировать объекты. чернитьИ Макс Пейн 3, И Midnight Club: Лос-Анджелес. Не включая свидания, но для тех, кто следит дома, чернить Он вышел в 2011 году и не видел продолжения. Расширение mini-VR 2017 г.. Макс Пейн 3 Он вышел в 2012 году. Несмотря на четыре отдельных игры и два дополнительных ремикса, мы не получили новый ночной клуб гоночная игра С 2008 г.

Почему мне кажется, что Rockstar выпустит еще одну версию GT Перед долгожданным ночной клуб возродиться?