Куо: модели iPhone 15 Pro больше не будут иметь твердотельных кнопок

Согласно последней информации, предоставленной аналитиком Apple Минг-Чи Куо, в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max следующего поколения не будет твердотельных кнопок из-за «нерешенных технических проблем до массового производства».
Куо сказал, что модели iPhone 15 Pro будут оснащены твердотельными кнопками еще в октябре. Он сказал, что два дополнительных Taptic Engine внутри iPhone будут обеспечивать тактильную обратную связь, чтобы имитировать ощущение нажатия кнопок, не перемещая их физически, подобно кнопке «Домой» на iPhone 7 или трекпаду Force Touch на новых MacBook. Однако в Средний пост Сегодня он сказал, что на устройствах все-таки будут физические кнопки.
«Мой последний опрос показывает, что из-за нерешенных технических проблем перед массовым производством обе высокопроизводительные модели iPhone 15 Pro (Pro и Pro Max) откажутся от дизайна твердотельных кнопок и вернутся к традиционному дизайну физических кнопок», — написал Ко. . Неясно, означает ли «традиционный» дизайн, что будет две кнопки громкости, или Apple по-прежнему будет использовать одну прямоугольную кнопку громкости, как ранее ходили слухи.
Куо сказал, что у Apple еще достаточно времени, чтобы настроить дизайн iPhone 15 Pro, поскольку устройство все еще находится на стадии разработки EVT. Он считает, что это изменение окажет «ограниченное влияние» на график массового производства и поставки моделей Pro.
Об этом также сообщили технические аналитики Джефф Бо и Шелли Чжу из гонконгской инвестиционной компании Haitong International Securities.
Бо и Чжоу сказали в исследовательской записке, которую мы получили ранее. Слухи о Маке сегодня. Аналитики считают, что дизайн твердотельных кнопок откладывается до серии iPhone 16 в 2024 году.
Куо сказал, что эта новость «неблагоприятна» для Cirrus Logic и AAC Technologies, двух основных поставщиков компонентов Taptic Engine для iPhone.
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