Любовь россиян к зимним видам спорта развивается в Пекине

«Я из страны, где идет много снега, но любовь к зимним видам спорта у меня появилась в Пекине», — сказал россиянин, поддерживающий тесные отношения с Пекином уже десять лет.
27-летняя Дарья Каракаш, или Кан Данся по ее китайскому имени, сказала, что у нее все еще свежи воспоминания о ее первом занятии зимними видами спорта в Пекине, и это было здорово.
Каракаш, который был иностранным студентом Пекинского университета в 2014 году, сказал: «У меня была прекрасная мечта о зимних видах спорта, что я стал талантом в фигурном катании. Чтобы осуществить свою «мечту», я начал кататься на сноуборде в Пекине с моими друзьями с 2015 года. .»
«Будучи новичком в фигурном катании, я много падал и повредил колено. Каждый раз, когда я падал, меня смущал фигурист-ветеран, он приходил со мной как друг и проверял мое колено, потому что он тоже был врачом. Позже Он стал моим другом, и я почувствовал, что фигурное катание значит для меня что-то особенное. Мое».
Дарья Каракаш (в центре) и ее друзья на снежном курорте в Пекине. / ЦГТН
Дарья Каракаш (в центре) и ее друзья на снежном курорте в Пекине. / ЦГТН
В настоящее время Каракаш катается на коньках пять-десять раз в год со своими друзьями. «Мой любимый снежный курорт — это Yunfushan Resort в Пекине, где не так много лыжников, как на других курортах, поэтому я могу сосредоточиться на улучшении своих навыков катания на сноуборде».
Она также регулярно посещала парк ледника Чжунли в Чжанцзякоу, городе-соорганизаторе зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, в провинции Хэбэй на севере Китая.
«Мне нравится идеальная картина голубого неба, высоких гор и белого снега в Чунли», — сказала она.
Каракаш считает, что Китай не только увеличил количество снежных курортов, но и улучшил средства отчетности. «Раньше я ездил на автобусе или ездил в снежный парк Чунли. В настоящее время люди могут воспользоваться удобным транспортом, потому что есть скоростной поезд, соединяющий Пекин и Чунли. Многие кафетерии, рестораны и магазины на курорте могут доставить людям удовольствие. после зимних видов спорта».
Дарья Каракаш на фоне озера Веймин в Пекинском университете в 2018 году. / CGTN
Дарья Каракаш на фоне озера Веймин в Пекинском университете в 2018 году. / CGTN
Основываясь на своем опыте в Пекине, Каракаш увидела, что все больше и больше молодых людей проявляют любовь к зимним видам спорта.
«Независимо от того, на катке или на горнолыжном курорте, я вижу все больше детей, занимающихся зимними видами спорта. Одни учатся базовым навыкам балансировки, а другие совершенствуют свою технику. И детям нравятся зимние виды спорта», — сказала она.
Каракаш катаются на коньках на естественных катках Пекина: Шичахай в центре Пекина и озеро Веймин в пекинских университетах.
«Мне нравится смотреть, как многие ведущие фигуристы демонстрируют свои потрясающие навыки в шихахай, а некоторые из них говорят мне «привет» по-русски», — сказала она.
Особенно Каракашу интересны соревнования по фигурному катанию и произвольной программе на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине: «Я уделю особое внимание фигурному катанию и надеюсь, что российские фигуристы проявят себя на Играх с лучшей стороны».
«Жаль, что я не могу быть зрителем на Играх. Летние Олимпийские игры 2008 года в Пекине были великолепны, и я думаю, что зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине также будут великолепны и станут отличным примером для принимающих городов в будущем. ,» она сказала.
«Интернет-первопроходец. Непреклонный нарушитель спокойствия. Знаток поп-культуры. Студент-любитель».