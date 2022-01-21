Любовь россиян к зимним видам спорта развивается в Пекине

«Я из страны, где идет много снега, но любовь к зимним видам спорта у меня появилась в Пекине», — сказал россиянин, поддерживающий тесные отношения с Пекином уже десять лет.

27-летняя Дарья Каракаш, или Кан Данся по ее китайскому имени, сказала, что у нее все еще свежи воспоминания о ее первом занятии зимними видами спорта в Пекине, и это было здорово.

Каракаш, который был иностранным студентом Пекинского университета в 2014 году, сказал: «У меня была прекрасная мечта о зимних видах спорта, что я стал талантом в фигурном катании. Чтобы осуществить свою «мечту», я начал кататься на сноуборде в Пекине с моими друзьями с 2015 года. .»

«Будучи новичком в фигурном катании, я много падал и повредил колено. Каждый раз, когда я падал, меня смущал фигурист-ветеран, он приходил со мной как друг и проверял мое колено, потому что он тоже был врачом. Позже Он стал моим другом, и я почувствовал, что фигурное катание значит для меня что-то особенное. Мое».