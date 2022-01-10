Маанааду и Куди Йедамайте: методы, используемые для съемок этих проектов временной петли

В беседе с TNM съемочная группа тамильского фильма «Maanaadu» и веб-сериала на телугу «Kudi Yedamaithe» поделилась своими мыслями о том, как формировалась подготовка и производство проектов временной петли.

«День сурка День счастливой смерти 1 И 2, Грань будущего, Русская куклакорейский фильм день Все это примеры фильмов с временной петлей. Сайлампарасан, сыгравший Абдула Халика в недавно вышедшем политическом триллере на тамильском языке. Манадо. Фильм, повествующий о человеке, пытающемся спасти главного министра штата Тамил Наду от расстрела на политическом митинге, сам по себе основан на концепции временной петли, сюжетном приеме в художественной литературе, где персонажи заново переживают период времени, который повторяется.

Коди Уидсмит, веб-сериал на телугу с Амалой Пол и Рахулом Виджаем в главных ролях, премьера которого состоялась на OTT Aha Video в прошлом году, снова основан на двух главных героях, отслеживающих рэкет с похищением людей во временной петле.

фильмы как Джанго, Чуроли И 3:33, Выйдя на большие экраны в прошлом году, он также использовал временную петлю или искривление времени в качестве сюжетных приемов. Как отмечает Абдул Халек в «Маанааду», несколько международных фильмов использовали эту концепцию снова и снова, но спустя долгое время вернулись в индийское кино. Учитывая, что большинство этих проектов временной петли требовали тщательного планирования и были сняты в разгар пандемии с введенными ограничениями, какие методы использовали создатели фильма для съемок этих фильмов?

Создайте «циклический» опыт

После вспышки вируса Короны фанатам трудно не проводить параллели между монотонной рутиной, в которую они попали, и жизнями экранных персонажей, застрявших во временной петле. Несмотря на это, создатели фильма несут ответственность за то, чтобы зрители путешествовали вместе с персонажами.

Суреш Арумугам, который считается редактором Коди Уидсмит, указывает на то, что для того, чтобы оживить воспоминания зрителей, создатели изображений сохранили некоторые кадры как есть, а некоторые последовательности были изменены. «Некоторые эпизоды мы снимали под другим углом или кадр был другим, чтобы зрителям не было скучно смотреть на один и тот же кадр. Однако для важных сцен мы решили использовать одни и те же кадры, чтобы зрители могли следить за сюжетом», — сказал он. говорит.

Хотя редактирование обычно выполняется после съемки, файл . Коди Уидсмит Команда редактировала эпизоды одновременно во время съемок. «Кроме того, у нас было много лишних кадров, а поскольку монтаж происходил сразу после съемок, процесс стал для нас проще», — говорит Суреш.

Команда также использовала собственное приложение для регистрации деталей ежедневной съемки. От кинематографии до редактирования и режиссуры, в приложение было введено разделение кадров из разных сцен для отслеживания съемки. поговорить с TNM, Коди Уидсмит Режиссер Паван Кумар, известный такими фильмами, как Люсия И отступать, Он рассказывает, что планирование должно было быть тщательным, поскольку фильм снимался во время пандемии и в течение 45 дней. Если сериал рассказан в запутанной манере, зрители могут потерять его суть. Фильмы и сериалы с временной петлей, как правило, имеют задачу сбалансировать чрезмерное объяснение и сделать его слишком сложным для зрителей», — делится он.

Смотрите, как режиссер Паван объясняет, как приложение использовалось для съемок Коди Уидсмит:

Говоря в том же духе, манадо Режиссер Венкат Прабху сказал TNM, что он работал со своей командой помощников режиссера, чтобы точно продумать сценарий, чтобы они не пропустили ни одной сцены. «У нас была команда, которая грубо отредактировала отснятый материал, чтобы посмотреть, как он выйдет. Но поскольку мы снимали во время пандемии и у нас было ограниченное количество дней, у нас были эпизоды, которые нужно было снимать с огромной командой, такой как манадо (политический митинг) и сцены полета, нам нужно было распланировать всю съемку, продумать сценарий наизнанку и понять, как он будет визуализирован», — говорит он.

Им даже пришлось убрать несколько эпизодов, чтобы не отставать от основной темы. «У нас был один эпизод, в котором Симпо бросает все и идет за Кальяни. Был еще один эпизод, когда Симпо посещает врача, чтобы проверить его мозг. Зрителям очень трудно отследить», — отмечает Венкат.

Правин Куала-Лумпур, отмеченный наградами редактор, работавший над этим. манадо Он отмечает: «Мы использовали разные кадры для каждого эпизода. Актеры располагались по-разному или в кадре. В некоторых случаях мы снимали одну и ту же сцену с разных ракурсов. скучно смотреть одну и ту же сцену несколько раз». Он также добавляет, что режиссеры решили использовать раскадровки для эпизодов политической карьеры, а также для некоторых сцен в путешествии, что помогло им лучше изобразить кадр.









Раскадровки, использованные во время съемок «Маанааду», были созданы помощником режиссера и художником-раскадровщиком.

Принц Рансан Джонас

в Коди Уидсмит, когда напряженный Удай (Рул Виджай) переживает один и тот же день в разных итерациях, ожидается, что зрители будут относиться к эмоциональной дуге персонажа. Так было и с Дургой (Амалой), которая сохраняет спокойствие и методично пытается решить вопрос в каждой серии, но ее душевное смятение, тонко переданное, тоже нужно было передать зрителю.

Адвайта Гурумурти, оператор Коди Уидсмит, Это относится к тому, как освещение используется для представления чувств персонажа, что сложно, учитывая разные периоды времени. Он объясняет: «Есть дом Парвати, где мы не видим особых изменений в разных эпизодах, но в кадрах есть беспокойство, потому что камера была ручной. Кадры полицейского участка постепенно становятся темнее, чтобы показать, как разница между героями тех, кто находит своих похитителей, также уменьшается».



Скриншот полицейского участка в Коди Йедамите. кредит: YouTube/ага видео

Посмотрите закулисное видео, снятое Куди Йедамайтэ, здесь:

Не только для типа временной петли

Множество фильмов с международными временными рядами включали эмоциональные компоненты и другие сюжетные линии, чтобы добавить больше элементов в микс. Сюжеты искупления, философские исследования и внимание к романтической жизни главных героев были замечены в предыдущих фильмах. Вместо того, чтобы выбрать временную петлю в качестве жанра, Венкат Прабху и Паван используют ее как один из слоев сюжета, объединяя больше элементов и превращая их в кросс-жанровые проекты. если манадо Используя исламофобию в качестве основной темы, Паван добавил в свой триллер еще больше серых зон.

С актерским составом, известным своим комическим исполнением, таким как Karunakaran, Premgi Amaren, SJ Suryah и Y Gee Mahendran, среди прочих, манадо Развлекательный и насыщенный в равных частях. Стоит отметить, что это один из немногих фильмов за последнее время, в которых появился герой-мусульманин. Говоря о том, что послужило источником вдохновения, Венкат делится: «Первый набросок идеи, которую я написал в 2018 году, заключался в том, чтобы рассказать историю мусульманина. Сама первая строка начиналась с вопроса о том, делал ли ведущий мусульманин то, чем он занимался. Это был тот менталитет, который у людей был по отношению к мусульманскому сообществу, когда они обвиняли их, не глядя на их точку зрения, — это концепция, которую я хотел донести до фильма. Временное повторение было добавлено в сценарий позже. » Он добавляет, что фильм не вникал в причины, по которым персонажи застревают во временной петле, потому что они не хотят слишком далеко смещать фокус.

Что касается диалогов и развлекательных сцен, Венкат со смехом сказал, что юмор был частью его режиссерского стиля с тех пор, как он появился в своем первом фильме. Ченнаи 600028. «Я хотел представить полноценного художника. Мы добавили подробности о храме Кала Бхайрава в один из эпизодов, чтобы он был более актуален для индийской аудитории», — говорит он. Он также говорит, что в отличие от зрителей, привыкших к научно-фантастическим фильмам, которые могут приостановить недоверие и продолжать вкладывать средства в фильм, часть индийской аудитории ожидает, что режиссеры будут развлекать и обучать, если жанр новый. «Мы зарезервировали эти предметы, чтобы апеллировать к чувствам нашей аудитории», — отмечает он.



Плакат из «Маанаду», на котором Симбу совершает намаз (молитвы). Кредит: цифровой родной

говорить о Коди Уидсмит, Режиссер Паван сказал TNM, что добавление в сценарий большего количества серых зон сделало его более интересным. На протяжении всего сериала мы видим кадры, в которых банан гниет все больше с каждым эпизодом. «Банановый кадр предназначен для того, чтобы заставить зрителей задуматься о том, что с бананом что-то не так, или главные герои игры застряли в петле», — говорит он.

Хотя параллельные истории включены в сюжет в конце сериала, Коди Уидсмит У поклонников остались вопросы о характере Си Ай Дурги и ее антагонисте (актер Рави Пракаш). «Сценарий Рама Вигнеша был подробным, но я сделал несколько ознакомительных звонков, чтобы убедиться, что некоторые области открыты, вместо того, чтобы давать прямые ответы», — говорит Паван.

Адвайта добавляет, что опыт Павана в работе над психологическими переживаниями помог ему добавить такие элементы, в то время как Паван считает, что его предыдущий опыт был полезен для придания точности планированию.



Коллаж «Банановые выстрелы» из разных серий «Коди Йедамит»,

Показывает, как бананы гниют сильнее с каждым эпизодом

тип приемник

создатели Коди Уидсмит Они говорят, что реакция на сериал была беспрецедентной и ошеломляющей. Мы не ожидали такого ответа. Многие зрители также просили нас сделать подобное шоу на каннаде», — говорит Адвайта, в то время как Паван добавляет, что ему понравилось, как много людей использовали социальные сети, чтобы опубликовать свои собственные теории о выстреле из банана или концовке.

Адвайта рассказывает, что это создатели фильма слишком долго недооценивали аудиторию. Чтобы доказать свою точку зрения, и Паван, и Венкат заявили, что актеры, которых они привлекли, не слишком колебались, чтобы исследовать концепцию. Последний, впрочем, добавляет, что это был «огромный риск» для команды.

манадо Открыт для положительных отзывов критиков и публики. Сцены фильма, циркулирующие в социальных сетях, и фанаты, отправляющиеся на поиски количества эпизодов в фильме, отражают гигантский отклик. «Мы верили в сценарий и надеялись, что сможем подключить каждый фрагмент фильма. Его можно было выбросить, но мы пошли на риск. манадо Теперь это открывает двери для других кинематографистов, которые могут быть открыты для новых сценариев. Даже актеры хотят исследовать новые идеи», — говорит Венкат.

Обе второй части Коди Уидсмит И значение борьба Этого можно ожидать в будущем, говорят производители. Есть ли у режиссеров другие фильмы с петлей времени в их кошке?

«Я лучше исследую новые жанры, чем снова сниму фильм о временной петле, если только он не антагонисты 2— говорит Венкат.

Смотрите трейлеры Maanaadu и Kudi Yedamaithe здесь:

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