Марк Цукерберг предостерегает от скриншотов чатов Facebook Messenger

Марк Цукерберг выпустил напоминание — и очевидное предупреждение — пользователям Facebook Messenger, которые делают скриншоты своих чатов.

Основатель Facebook и генеральный директор материнской компании Meta заявил в пятницу, что Обновить to Messenger будет уведомлять пользователей, если изображение их чата было захвачено другим человеком.

«Новое обновление для сквозных зашифрованных чатов Messenger, чтобы вы получали уведомление, если кто-то делает скриншот исчезающего сообщения», — написал г-н Цукерберг вместе со скриншотом разговора со своей женой Присциллой Чан.

«Мы также добавляем GIF-файлы, стикеры и реакции на зашифрованные чаты», — добавил он.

Объявление последовало за обновлением широко используемой платформы Facebook Messenger, которая позволяет людям отключать свои сообщения.

На данный момент эта функция была развернута в Соединенных Штатах, и ожидается, что в ближайшие недели она будет представлена ​​пользователям Facebook в Европе. США сегодня.

Конкурирующие платформы обмена сообщениями уже предлагают варианты исчезновения пользовательских сообщений, а также уведомления, когда разговор сделан на скриншоте.

Это включает в себя Snapchat, в то время как приложения для обмена сообщениями, такие как WhatsApp, включают сквозное шифрование — еще одно новое недавнее введение в Facebook.

В сообщениях говорилось, что этот шаг Facebook был ответом на опасения по поводу безопасности и более широкие разногласия по поводу онлайн-безопасности и прав на свободу слова.

«Ребята, когда вы добавите кнопку «не нравится»? Нам нужны ответы…», — написал один из пользователей Facebook в ответ на пост г-на Цукерберга.

«Может быть, он сможет понять, как накормить голодных или лучше, вылечить все психические заболевания, вызванные этими платформами, или, может быть, приютить бездомных», — добавил очевидный скептик по поводу обновления в мессенджере Facebook. «Может ли он сделать что-нибудь из этого?»

Обновления также коснутся Instagram, принадлежащего Meta.