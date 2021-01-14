science

«Мега» структуры, которые люди смогут когда-нибудь построить

14 января, 2021
Marfa Fedoroa

Современный потомок, который призван быть больше предупреждением, чем серьезным утверждением (тем не менее, он тщательно анализируется), является Плотина Северного моря Между Шотландией, Норвегией, Францией и Великобританией, чтобы справиться с повышением уровня моря.

С 1957 по 1977 год проект «Плаушер» представлял собой американскую программу крупномасштабной разработки технологий ядерного взрыва для мирного строительства (аналогичная программа – ядерный взрыв для национальной экономики – была найдена в Советском Союзе). Идеи включали использование ядерных взрывов для расширения Панамского канала, рытье искусственных портов или прокладку дорог через горные хребты, а также стимулирование подземных газовых или нефтяных резервуаров. Возможно, неудивительно, что интерес к умеренно радиоактивной инфраструктуре не получил реального внимания.

Огромные изменения на планете, которые сейчас серьезно рассматриваются и изучаются, Геологическая инженерия. Это включает в себя преднамеренное вмешательство в климатическую систему для уменьшения поступления солнечной энергии (будь то обесцвечивание облаков морской водой, добавление аэрозолей в стратосферу или создание тени в космосе) или связывание углекислого газа (с использованием измельченного оливина, высева водорослей или откачивания его под водой) Земля ). Это кажется возможным и может стать необходимым, но контроль солнечной энергии – определенно рискованная идея.

Гордыня ради веселья и человечности

Какая мотивация стоит за этим типом мышления? Играть в Бога на бумаге – это не просто весело.

Во многих случаях логика «больше – лучше» такова: если иметь сельскохозяйственные земли – это хорошо, почему бы не попытаться получить как можно больше? Если энергия имеет ценность, сколько мы можем собрать с помощью известных технологий? Он сообщает нам важные вещи о том, где могут быть границы и сколько мы могли бы получить, если бы действительно Хотеть. Цель состоит не в том, чтобы предсказать, «как» или «когда», а в том, чтобы определить, препятствуют ли этому законы Вселенной. Это может помочь нам отличить невозможное от невероятного.

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