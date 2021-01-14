«Мега» структуры, которые люди смогут когда-нибудь построить

Современный потомок, который призван быть больше предупреждением, чем серьезным утверждением (тем не менее, он тщательно анализируется), является Плотина Северного моря Между Шотландией, Норвегией, Францией и Великобританией, чтобы справиться с повышением уровня моря.

С 1957 по 1977 год проект «Плаушер» представлял собой американскую программу крупномасштабной разработки технологий ядерного взрыва для мирного строительства (аналогичная программа – ядерный взрыв для национальной экономики – была найдена в Советском Союзе). Идеи включали использование ядерных взрывов для расширения Панамского канала, рытье искусственных портов или прокладку дорог через горные хребты, а также стимулирование подземных газовых или нефтяных резервуаров. Возможно, неудивительно, что интерес к умеренно радиоактивной инфраструктуре не получил реального внимания.

Огромные изменения на планете, которые сейчас серьезно рассматриваются и изучаются, Геологическая инженерия. Это включает в себя преднамеренное вмешательство в климатическую систему для уменьшения поступления солнечной энергии (будь то обесцвечивание облаков морской водой, добавление аэрозолей в стратосферу или создание тени в космосе) или связывание углекислого газа (с использованием измельченного оливина, высева водорослей или откачивания его под водой) Земля ). Это кажется возможным и может стать необходимым, но контроль солнечной энергии – определенно рискованная идея.

Гордыня ради веселья и человечности

Какая мотивация стоит за этим типом мышления? Играть в Бога на бумаге – это не просто весело.

Во многих случаях логика «больше – лучше» такова: если иметь сельскохозяйственные земли – это хорошо, почему бы не попытаться получить как можно больше? Если энергия имеет ценность, сколько мы можем собрать с помощью известных технологий? Он сообщает нам важные вещи о том, где могут быть границы и сколько мы могли бы получить, если бы действительно Хотеть. Цель состоит не в том, чтобы предсказать, «как» или «когда», а в том, чтобы определить, препятствуют ли этому законы Вселенной. Это может помочь нам отличить невозможное от невероятного.