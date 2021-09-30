Министерство – Мир: Китай заинтересован в сотрудничестве с Россией в проектах по цифровизации

Пекин, 30 сентября. / ТАСС /. Официальный представитель министерства торговли Китая Сюй Ютин сообщил на брифинге в четверг, что власти Китая заинтересованы в углублении экономического сотрудничества с Россией в новых перспективных направлениях, включая реализацию проектов в сфере цифровых технологий.

«Китай и Россия будут совместно укреплять двустороннее сотрудничество в новых сферах: у нас широкие перспективы сотрудничества в области цифровой экономики и низкоуглеродных технологий. Стороны придерживаются единого мнения и готовы наладить контакты по связанным проектам», – – сказал он, комментируя совместные усилия правительств Китая и России по развитию торгово-экономического сотрудничества.

Пресс-секретарь сообщил, что Пекин заинтересован в активном развитии программ с участием России в секторе мобильных технологий 5G для продвижения проектов в области больших данных и искусственного интеллекта. Она отметила, что «Китайской Народной Республике и России следует укреплять диалог в области экологически чистых источников энергии, энергосберегающих технологий, а также укреплять сотрудничество в традиционных сферах сотрудничества в энергетической сфере».