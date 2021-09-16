Министр иностранных дел Нидерландов Сигрид Кааг уходит в отставку из-за кризиса в Афганистане

Десятки тысяч иностранцев и афганцев связаны с международными организациями Я прилетел из Кабула После того, как Талибан взял страну под контроль в прошлом месяце 15 августа. Наличные Западные державы подвели многих из тех, кто работал с ними в течение последних двух десятилетий.

По сообщению министерства, в среду в голландском парламенте прошли дебаты о кризисе в Афганистане и усилиях по эвакуации. Было подготовлено предложение, осуждающее действия Кабинета по урегулированию ситуации.

«Такие предложения не требуют немедленной отставки, это было решение об отставке Сигрид Кай», – сказал представитель пресс-службы.

Разрешать Кааг написала, что поддерживает то, что произошло в Кабуле, но берет на себя ответственность за решение комиссии.

«Парламент обнаружил, что правительство действовало безответственно. Хотя я поддерживаю наши усилия, как министр, несущий полную ответственность, я не могу не принять последствия этого результата. В моем понимании демократии и культуры нашего правительства министр должен уйти в отставку, когда их политика будет отвергнута », – сказала она». «Наши усилия в Афганистане будут продолжены без меня, – добавил Каг. – Я убежден, что сотрудники Государственного департамента и Министерства обороны продолжат свою прекрасную работу». Агентство Reuters сообщило, что за последние две недели августа голландские военные самолеты отправили около 2100 человек из Афганистана в соседние страны, и почти 1700 из них вылетели в конечный пункт назначения из Нидерландов. Но информационное агентство сообщило, что сотни граждан Нидерландов, многие из которых имеют афганское происхождение, и неуказанное количество афганцев, чья работа означает, что они находятся в опасности, не смогли добраться до аэропорта, чтобы отвезти их в безопасное место.

Дополнительный репортаж Эмили Смит из CNN в Атланте.