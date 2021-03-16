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Минспорта России готовится объединить усилия для развития спортивной борьбы самбо

16 марта, 2021
Boleslava Sokolova

Москва, 16 марта. Министр спорта России Олег Матицын заявил во вторник, что Минспорта России активизирует усилия по развитию борьбы самбо в стране.

«У самбо есть много ресурсов для развития характера», – сказал Матисен, выступая на заседании рабочей группы по развитию и распространению самбо в России.

«Я вижу нашу миссию в более слаженной работе и конструктивном диалоге по развитию этого вида спорта», – добавил министр. «Самое главное – укрепить авторитет нашей страны через турниры и сотрудничество с Международной Федерацией».

Самбо зародилось в России в 1920-х годах, когда советские солдаты того времени выработали свой стиль рукопашного боя. Самбо – это русское сокращение, которое означает «самооборона без оружия».

Президент России Владимир Путин заявил в 2016 году, говоря о борьбе самбо и ее мировоззрении, что борьба, зародившаяся в России, должна быть включена в олимпийскую программу, но это займет много времени и трудозатрат.

В ноябре 2018 года Международный олимпийский комитет (МОК) официально признал борьбу самбо олимпийским соревнованием, что могло бы помочь этому виду спорта официально войти в олимпийскую программу будущих соревнований по борьбе и получить финансовую помощь от имени Всемирного олимпийского органа.

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