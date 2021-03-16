Минспорта России готовится объединить усилия для развития спортивной борьбы самбо

Москва, 16 марта. Министр спорта России Олег Матицын заявил во вторник, что Минспорта России активизирует усилия по развитию борьбы самбо в стране.

«У самбо есть много ресурсов для развития характера», – сказал Матисен, выступая на заседании рабочей группы по развитию и распространению самбо в России.

«Я вижу нашу миссию в более слаженной работе и конструктивном диалоге по развитию этого вида спорта», – добавил министр. «Самое главное – укрепить авторитет нашей страны через турниры и сотрудничество с Международной Федерацией».

Самбо зародилось в России в 1920-х годах, когда советские солдаты того времени выработали свой стиль рукопашного боя. Самбо – это русское сокращение, которое означает «самооборона без оружия».

Президент России Владимир Путин заявил в 2016 году, говоря о борьбе самбо и ее мировоззрении, что борьба, зародившаяся в России, должна быть включена в олимпийскую программу, но это займет много времени и трудозатрат.

В ноябре 2018 года Международный олимпийский комитет (МОК) официально признал борьбу самбо олимпийским соревнованием, что могло бы помочь этому виду спорта официально войти в олимпийскую программу будущих соревнований по борьбе и получить финансовую помощь от имени Всемирного олимпийского органа.