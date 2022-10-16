Мировая экономика находится в беспорядке. Никто не приходит на помощь.

Отсутствуют в безумии: такие масштабные, скоординированные усилия, которые США вели в предыдущих эпизодах, когда мировая экономика была на грани.

Разрыв в руководстве говорит о самой большой проблеме прямо сейчас, поскольку национальные лидеры и руководители центральных банков по всему миру сосредоточены на том, чтобы избежать внутренних кризисов, вызванных ростом инфляции и потрясениями от эскалации войны России в Украине. Федеральная резервная система лидирует, повышая процентные ставки и подпитывая риски рецессии, пытаясь контролировать скачки цен.

«В конце концов, многие национальные политики идут своим путем», — сказал Марк Собел, президент Форума официальных финансовых и валютных учреждений США и бывший чиновник казначейства. «ФРС будет делать то, что будет делать ФРС, а европейцы будут делать то, что будут делать они».

Глобальные беспорядки представляют собой последнюю проверку влияния США на международные дела после того, как администрация Байдена стремилась восстановить связь с миром в эпоху после Трампа.

Министр финансов Джанет Йеллен добилась определенных успехов в мобилизации международной реакции на вторжение России в Украину. Это убедило лидеров G7 поддержать ограничение цен на российскую нефть, чтобы избежать серьезного шока предложения и более глубокой мировой рецессии в следующем году. На этой неделе она публично призвала союзников США усилить экономическую поддержку Украины.

Помимо Украины, Йеллен также призвала Китай сделать больше для облегчения долга стран с низким доходом по мере роста процентных ставок и возглавила усилия США по решению глобальной проблемы продовольственной безопасности, вызванной войной.

Но масштабы предложений ограничены по сравнению с реакцией на финансовый кризис 2008 года, например, когда официальные лица США вкачивали деньги в мировую экономику, чтобы противодействовать слабости, а центральные банки сообща снижали процентные ставки, чтобы поддержать спрос.

Сегодня приоритетом номер один для ФРС и Белого дома является контроль над инфляцией внутри страны, даже если это означает экономическую боль для остального мира.

«Это правда, и все ее признают», — сказал Джош Липски, старший директор Центра геоэкономики Атлантического совета и бывший помощник Международного валютного фонда и Государственного департамента. «Это напряжение. Дело не в том, что Федеральная резервная система и Казначейство могут прийти на встречи G-20 или Международного валютного фонда и сказать: «Мы все собираемся сделать X вместе скоординированным образом». Это другое дело». в настоящее время.»

Бывший министр финансов Ларри Саммерс, который предупреждал о нынешней высокой инфляции задолго до вмешательства ФРС, раскритиковал Международный валютный фонд и Всемирный банк за то, что они не делают больше для решения сложных и системных проблем.

«Пожарная служба все еще находится на станции», — сказал он на встрече руководителей финансовой отрасли в Вашингтоне. «Кто-то должен где-то что-то предложить. Я очень разочарован ответом».

Страны по всему миру испытывают давление со стороны растущего доллара, из-за которого платежи по их долларовым долгам становятся более дорогими, а импорт — дороже, что приводит к росту инфляции в их экономике. Высокие ставки в США также привели к миграции наличности с более рискованных зарубежных рынков на рынки США.

Йеллен, бывший председатель Федеральной резервной системы, признала побочный эффект растущих интересов за рубежом, а также глобальные макроэкономические проблемы, вызванные войной России в Украине.

«На этой неделе мы были лучше информированы и лучше скоординированы», — сказала она на пресс-конференции в пятницу о своих встречах с глобальными коллегами. «Мы полны решимости выполнять работу дома. Мы едины в наших коллективных усилиях по решению наших общих задач».

В Европе есть потенциальные лидеры, такие как Кристин Лагард, президент Европейского центрального банка и бывший директор Международного валютного фонда, которая десять лет назад помогла разработать глобальный ответ на европейский долговой кризис. Но Лагард, как и председатель ФРС Джером Пауэлл, страдает от высокой инфляции, которая вынудила центральный банк быстро ужесточить политику в этом году.

Другие европейские лидеры сосредоточены в первую очередь на обеспечении того, чтобы блок смог пережить эту зиму в условиях стремительного роста цен на энергоносители и надвигающейся рецессии. А в Великобритании чиновники изо всех сил пытаются устранить катастрофические последствия предложенного пакета мер по снижению налогов, который потряс мировые рынки и привел к увольнению министра финансов Кваси Квартинга в пятницу.

За кулисами официальные лица США незаметно работают над тем, чтобы финансовые рынки работали упорядоченно, несмотря на повышенную волатильность, сопровождавшую резкое повышение ставки ФРС. ФРС также внимательно следит за глобальными событиями, но слишком большая боль за границей вряд ли дестабилизирует Соединенные Штаты.

Между тем битва с инфляцией далека от завершения.

Министерство труда заявило в четверг, что потребительские цены выросли на 8,2% в сентябре по сравнению с прошлым годом — теми же темпами, что и в августе.

Это означает, что ФРС, вероятно, попытается снова повысить ставки в ноябре и, возможно, в декабре, даже несмотря на то, что рынки акций и облигаций продолжают падать. Центральный банк США заявил, что не будет снижать процентные ставки, даже если экономика скатится в более серьезную рецессию и вырастет безработица.

Эрик Робертсон, глава отдела глобальных исследований Standard Chartered Bank, сказал, что если ФРС когда-то воздерживалась от ужесточения политики из-за перспективы глобального ослабления, то теперь чиновники не хотят противостоять высокой инфляции.

«Они должны продолжать работать, пока что-то не сломается, и они надеются, что происходящее связано с инфляцией и экономикой», — сказал он, а не с обвалом в работе мировых финансовых рынков.

Спектр труднорешаемых проблем широк. Резкий рост цен на продовольствие и перебои с поставками, спровоцированные российской войной на Украине, привели к кризисам в более бедных странах по всему миру. Всемирная продовольственная программа Организации Объединенных Наций предупредила на этой неделе, что число голодающих во всем мире вырастет примерно до 345 миллионов с 282 миллионов с начала года.

Пандемия коронавируса еще не полностью отступила, и многие экономики восстанавливаются от нее хуже, чем Соединенные Штаты, даже несмотря на то, что они изо всех сил пытаются снизить внутреннюю инфляцию. Между тем, конфликт на Украине сделал рецессию в Европе почти неизбежной.

Хотя официальные лица США, возможно, не в состоянии предотвратить побочные эффекты от более высоких процентных ставок в США для стран с низким уровнем дохода, они могут помочь смягчить последствия, сказала Карен Динан, старший научный сотрудник Института международной экономики Петерсона и младший научный сотрудник Университета. из Лондона, бывший Обама. экономический.

С этой целью официальные лица США продемонстрировали сильное лидерство по целевым экономическим вопросам во время последнего раунда встреч, в том числе призвали союзников предоставить больше помощи Украине и привлекли внимание к проблемам устойчивости долга на развивающихся рынках, сказала Хайди Крипо-Редекер, старший научный сотрудник. . в Совете по международным отношениям и бывший экономист в Государственном департаменте.

«Я ставлю два больших пальца вверх и отдаю должное там, где это необходимо, поскольку Соединенные Штаты действительно активизировались в этом раунде ежегодных собраний», — сказала она.

Джоанна Трек внесла свой вклад в отчет.