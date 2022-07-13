Мы идем в другом направлении

Вашингтон Кэпиталз не вернется Илья Самсонов. Тренер «Кэпиталз» Питер Лавиолетт сообщил об этом во время интервью NBC Sports Washington в лагере развития.

«Я думаю, что они хорошо поработали для нас», — сказал Лавиолетт NBCSWSH о двух молодых вратарях в команде. «Витек переезжает в Нью-Джерси. Они оба сражались за нас».

«Я думаю, что мы движемся в другом направлении. Так что подождем и посмотрим, что принесет свобода воли». Столичный тренер Питер Лавиолетт о смене вратаря pic.twitter.com/U3Pc8LzIx7 — NBC Sports Capitals (NBCSCapitals) 12 июля 2022 г.

В понедельник «Кэпиталз» решили не предлагать Самсонову квалификационное предложение, которое дало бы ему 10-процентное увеличение его зарплаты в прошлом сезоне (2,4 миллиона долларов). Этот ход мог позволить «Кэпиталз» сохранить права Самсонова, но у российского вратаря была возможность обратиться в арбитраж. Опасаясь возможной зарплаты рефери в размере 3-3,5 миллионов долларов за резервного вратаря, «Кэпиталз» решили позволить молодому вратарю покинуть гнездо.

По-прежнему существовала вероятность того, что Самсонов повторно подпишет контракт, если он будет готов заключить более дружескую сделку с командой до или после начала действия свободных агентов, но во вторник ЛаВайолет резко отверг эту идею.

«Это просто изменение отношения», — добавил Лавиолетт. «Свободное агентство открывается здесь завтра, и мы ищем, чтобы заполнить эту вакансию. Этим парням, удачи. Они были хорошими шляпами, пока они здесь, поскольку мы движемся в другом направлении. Агентство приносит».

Самсонов пошел 23-12-5 и стал самым низким в карьере в GAA (3,02) и сохранил процент (896) в прошлом сезоне.

«Кэпиталз» также обменяли Витека Ванечека на «Нью-Джерси Девилз» перед вторым днем ​​драфта, оставив их без вратарей НХЛ… пока.

Фото к заголовку: Элизабет Конг/RMNB