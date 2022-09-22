На космической станции появилось 3 новых резидента после российского запуска

Марсия Данн

МЫС КАНАВЕРАЛ, Флорида (AFP) – Международная космическая станция приветствовала трех новых граждан в среду после успешного российского запуска.

Капсула «Союз» была запущена на орбиту из Казахстана и всего через три часа остановилась на космической станции. Американец Фрэнк Рубио в течение шести месяцев регистрировался у россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петлина.

Рубио, врач и бывший армейский десантник из Майами, поднялся на борт «Союза» в соответствии с новым соглашением об обмене экипажами между двумя странами. Соглашение было заключено в июле Несмотря на напряженность в связи с войной Москвы в Украине, это свидетельствует о продолжающемся российско-американском сотрудничестве в космосе.

В рамках этого безналичного обмена российский космонавт Анна Кикина доставит SpaceX на космическую станцию ​​из Флориды менее чем за две недели. НАСА и Российское космическое агентство хотят и дальше обмениваться местами таким образом, чтобы обеспечить постоянное присутствие США и России на космической станции.

Астронавты НАСА регулярно запускали российские ракеты «Союз» — по десяткам миллионов долларов за штуку — до тех пор, пока SpaceX не начала доставлять экипажи станций из Космического центра Кеннеди НАСА в 2020 году. В последний раз россияне запускали из Флориды 20 лет назад.

SpaceX планирует запустить Kikina с одним японцем и двумя американцами уже 3 октября.

Новоприбывшие заменят космонавтов, живущих там с ранней весны; Размер экипажа в конечном итоге стабилизируется до семи человек.

Итальянский астронавт Саманта Кристофоретти сказала, что вид на запуск с космической станции был «потрясающим». Она опубликовала в Твиттере удивительные фотографии Светящаяся вершина Земли и зазубренные белые меха ракеты.

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