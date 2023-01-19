Обновление 1. Санду из Молдовы просит союзников о ПВО, говорит, что Россия пытается дестабилизировать страну

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Джон Айриш

Давос, Швейцария, янв. 19 (Рейтер) — Молдова попросила союзников усилить свои возможности противовоздушной обороны, поскольку война бушует в соседней Украине, хотя попытки России дестабилизировать страну потерпели неудачу, заявила в четверг президент Миа Санду.

«Мы запросили системы наблюдения за полетами и безопасности», — сказал Сандху агентству Reuters в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе. «Мы понимаем, что Украина является приоритетом», но мы надеемся получить некоторые из них, сказал он.

Находящаяся к западу от Украины соседняя бывшая советская республика Молдова имеет меньший оборонный бюджет и давно имеет напряженные отношения с Россией. У Москвы есть войска и миротворцы, базирующиеся в Приднестровье, отколовшемся от Молдавии государстве, которое существует уже три десятилетия при поддержке России.

Прозападное правительство Молдовы решительно поддерживало Киев после российского вторжения и в феврале прошлого года подало официальную заявку на вступление в Европейский Союз через неделю после того, как российские войска вошли в Украину.

Чанду сказал, что военный бюджет страны был увеличен, правительство ведет переговоры с Европейским союзом о системах противовоздушной обороны и ведет переговоры с союзниками на двусторонней основе. Он сказал, что страна чувствовала себя в безопасности, учитывая оппозицию Украины России.

Молдова обвиняет Москву в попытке использовать свое влияние на сепаратистское движение в основном русскоязычном Приднестровье для дестабилизации остальной части страны, где говорят преимущественно на румынском языке.

Сандху сказал, что попытки дестабилизировать ситуацию пока не увенчались успехом, и обе стороны не хотят конфронтации.

«Российское правительство пыталось мобилизовать коррумпированные группы и пророссийские партии в Молдове с целью свержения парламента и президента, но это не значит, что оно сдалось, но пока нам удается сохранять стабильность». она сказала.

В прошлом году официальные лица сепаратистов обвинили в ряде взрывов на Украине, которые не имели никакого отношения к инцидентам. МИД России заявил, что хочет избежать ситуации, когда Москве придется вмешиваться в дела региона.

История продолжается

Газовая свобода

Молдова пытается отказаться от российского газа после того, как российский поставщик газа «Газпром» прекратил поставки, отчасти из-за отключения электроэнергии, вызванного атаками Москвы на энергетическую инфраструктуру соседней Украины.

«Сегодня Правый берег получает газ с рынка, а газ «Газпрома» используется в Приднестровье, поэтому можно сказать, что Молдова окончательно освобождается от зависимости от российского газа», — сказал он.

По его словам, хотя более высокие цены неэффективны, страна обеспечила запасы на зиму и будет искать долгосрочные контракты с альтернативными поставщиками.

ЕС принял Молдову в качестве кандидата на членство в июне, предоставив такой же статус соседней Украине. Это была дипломатическая победа Сандху, одной из самых бедных стран Европы и одной из стран, столкнувшихся со многими экономическими трудностями.

По словам Санду, для защиты населения страны от инфляции потребуется поддержка бюджета со стороны международного сообщества как минимум в такой же сумме — 600 млн евро (649 млн долларов) — в 2023 году.

Вступление в ЕС предполагает длительный и сложный процесс согласования местных законов, в том числе масштабную реформу правосудия, направленную на борьбу с коррупцией. Сандху выразил надежду, что это изменение будет реализовано.

«Интеграция в ЕС — самый важный проект страны и единственный шанс жить демократически в это неспокойное время и в этом неспокойном регионе», — сказал он. (1 доллар = 0,9257 евро) (Отчетность Джона Айриша; редактирование Джона Бойла и Фрэнка Джека Дэниела)