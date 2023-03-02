Ожидается, что возможности чипа iPhone 15 Pro следующего поколения будут стимулировать спрос среди существующих владельцев iPhone.

Предстоящие модели iPhone 15 Pro от Apple могут вызвать «альтернативный спрос» среди владельцев старых iPhone из-за значительных улучшений, обеспечиваемых процессором A17, который является первым чипом Apple для iPhone, основанным на 3-нм техпроцессе TSMC первого поколения.
Об этом говорят поставщики, участвующие в цепочке поставок Apple iPhone. Цитирование другого DigiTimes Отраслевой отчет:
Источники сообщают, что технология TSMC N3E (Enhanced 3nm) позволит значительно обновить спецификации будущих моделей iPhone. Поставщики, участвующие в цепочке поставок iPhone, прогнозируют спрос на сменные модели к 2023 году.
Как мы недавно слышали, ожидается, что в этом году Apple примет 3-нм технологию TSMC для чипа A17 Bionic, который, вероятно, будет использоваться в моделях iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.
Говорят, что 3-нм процесс первого поколения (также известный как N3) обеспечивает повышение энергоэффективности на 35% по сравнению с 5-нм производственным процессом TSMC на основе N4, который использовался для изготовления чипа A16 Bionic для iPhone 14 Pro и Pro Max. Технология N3 также обеспечит значительно улучшенную производительность по сравнению с текущими 5-нм чипами.
Отчеты показывают, что Apple купила 100% первоначальных заказов на свою 3-нм технологию первого поколения, несмотря на высокие затраты на производство, предполагая, что конкурирующие производители смартфонов, такие как Samsung, готовы ждать падения цен, пока они борются с тем, что это такое. Ожидается, что 2023 год будет мрачным для рынка Android на фоне глобальных экономических потрясений.
Более быстрые чипы Apple A17 будут ограничены iPhone 15 Pro и Pro Max, а iPhone 15 и iPhone 15 Plus будут использовать чип A16, впервые использованный в iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. TSMC готовится запустить N3E — улучшенную версию N3 — в коммерческое производство в вторая половина этого годаОжидается, что Apple снова станет первым клиентом, который примет этот процесс.
Ожидается, что модели iPhone 15 Pro 2023 года будут оснащены портом USB-C вместо Lightning, сплошными кнопками регулировки громкости и питания, новой технологией перископической камеры, оптимизированным дизайном и многим другим. Чтобы узнать все подробности, ознакомьтесь с нашим обзором, посвященным iPhone 15 Pro.
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