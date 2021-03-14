Отказ от русской народной песни как альтернативы олимпийскому гимну | Спортивный

ЖЕНЕВА – Спортивный арбитражный суд в пятницу (12 марта) отклонил желание России использовать патриотическую народную песню советских времен в качестве альтернативного гимна Олимпийским играм в Токио, что стало дальнейшими последствиями допингового скандала, который длился годами.
Суд заявил, что судейскую коллегию из трех судей попросили уточнить, какая музыка будет разрешена в соответствии с двухлетним запретом на имя, флаг и национальный гимн российской сборной на Олимпийских играх и чемпионатах мира, который был введен в декабре.
Российские официальные лица предложили песню «Катюша», которая связана с борьбой против фашистской Германии во Второй мировой войне.
«КАС считает, что« любой гимн, связанный с Россией »распространяется на любую песню, связанную с Россией или связанную с ней, в том числе« Катюшу », – говорится в заявлении суда для Associated Press.
Неясно, какое музыкальное произведение российские олимпийские чиновники могли бы предложить после консультации с Международным олимпийским комитетом.
Россия будет соревноваться в Токио и на Зимних Олимпийских играх в следующем году в Пекине как «ОКР», сокращение от Олимпийского комитета России.
Декабрьское решение судей ICC урегулировало давний спор России с Всемирным антидопинговым агентством по поводу поддерживаемой государством допинговой программы и сокрытия.
В прошлом месяце Международный олимпийский комитет обратился к Олимпийским властям России с просьбой предоставить альтернативное музыкальное произведение для использования на церемонии награждения.
Аналогичные ограничения применяются к мероприятиям чемпионата мира на Олимпийских играх, и большинство руководящих органов сыграли свои собственные гимны российским спортсменам и командам.
Произведение русского композитора XIX века Петра Чайковского было одобрено Международной федерацией конькобежного спорта для участия в чемпионате мира.
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