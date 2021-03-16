Первые наушники-вкладыши Logitech для игр стоимостью 50 долларов.

После падения высокого класса Pro X беспроводной В прошлом году компания Logitech выпустила наушники, выпустив первые проводные внутриканальные экраны для игр. G333 стоит 50 долларов, поставляется в трех цветах и ​​нацелен на геймеров, которым нужна более компактная (и, возможно, более удобная) посадка по сравнению с накладными наушниками. Конечно, выбор проводных наушников – это левый шаг, не соответствующий остальному рынку, который включает в себя множество Менее 100 долларов США Беспроводной И варианты. Но, может быть, дело в этом.

Если это звучит знакомо, это потому, что они технически рекламировались. Еще в октябре В рамках торговой группы Logitech K / DA. Похоже, это обновленная версия наушников Logitech Oculus 2, выпущенных в сентябре. На этот раз есть некоторые заметные изменения, включая микрофон, который содержит основные кнопки, которые вы ожидаете включить и приостановить, регулировать громкость ваших разговоров и более длинный кабель. Logitech заявляет, что никогда не ставит под угрозу качество звука благодаря двойным аудиодрайверам, один для высоких, средних частот, а другой – для низких частот. Учитывая, что они находятся в нижней части ценового диапазона IEM, мы должны посмотреть, насколько хорошо они звучат.

G333 поставляется с разъемом 3,5 мм и адаптером USB-C, поэтому вы можете подключить их практически к любой консоли, от Xbox, PlayStation и Nintendo до ПК и мобильных телефонов – и даже Google Stadia. Кроме того, яркие цвета (серебристый / светло-фиолетовый, черный / ярко-синий, фиолетовый / желтый) добавляют разнообразия. Вы можете купить наушники сегодня в Интернете по адресу Logitech Это группа розничных торговцев.