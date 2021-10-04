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Первый российский фильм в космосе «Опыт» – режиссер.

4 октября, 2021
Muhammad

Российский кинорежиссер Клим Шипенко заявил в понедельник, что первый фильм на орбите будет «экспериментом» накануне его полета в космос, надеясь превзойти конкурирующий голливудский проект.

37-летняя Юлия Пересильд, 38-летний режиссер и одна из самых популярных актрис России, должна отправиться с казахстанского космодрома Байконур во вторник в 08:55 по Гринвичу для съемок сцен для предстоящего российского фильма «Вызов». “

Российское космическое агентство Роскосмос отправляет их на орбиту вместе с 49-летним опытным космонавтом Антоном Шкаплеровым. Ожидается, что космонавты на борту Международной космической станции появятся в фильме буквально в ролях.

О 12-дневной миссии было объявлено в сентябре 2020 года, через четыре месяца после открытия голливудского проекта с участием актера «Миссия невыполнима» Тома Круза.

«Мы проводим эксперимент», – сказал Шипенко журналистам.

«Не у кого есть совет. Нет ни одного фотографа, который мог бы ответить, как работать со светом из иллюминатора», – сказал он на онлайн-пресс-конференции.

Помимо режиссуры, он также будет заниматься фотоаппаратами, освещением, звуком и макияжем.

Шипенко признал, что «что-то будет работать, а что-то нет».

После нескольких месяцев тщательной предполетной подготовки Пересильд сказала, что работа актрисой и космонавтом – «две противоположные профессии».

«Давайте посмотрим, как мы собираемся это собрать», – сказала она.

Космонавт Шкаплеров сказал, что подготовка к игре в космосе была непростой.

«Сценарий иногда меняется, и я все время учусь этому. Это сложно, я не актер», – сказал он.

Он добавил, что их эксперимент был «беспрецедентным» и мог бы стать полезным опытом, если бы человека нужно было отправить в космос в срочном порядке.

Экипаж сообщил, что в воскресенье они посмотрели классический советский фильм «Белое солнце пустыни» – предполетную традицию, которой космонавты неукоснительно следовали.

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Каждому из них разрешается взять с собой на станцию ​​один килограмм личных вещей. По их словам, некоторые из них приносят рисунки от детей, а другие – небольшие сувениры от друзей.

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