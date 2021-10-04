Первый российский фильм в космосе «Опыт» – режиссер.

Российский кинорежиссер Клим Шипенко заявил в понедельник, что первый фильм на орбите будет «экспериментом» накануне его полета в космос, надеясь превзойти конкурирующий голливудский проект.

37-летняя Юлия Пересильд, 38-летний режиссер и одна из самых популярных актрис России, должна отправиться с казахстанского космодрома Байконур во вторник в 08:55 по Гринвичу для съемок сцен для предстоящего российского фильма «Вызов». “

Российское космическое агентство Роскосмос отправляет их на орбиту вместе с 49-летним опытным космонавтом Антоном Шкаплеровым. Ожидается, что космонавты на борту Международной космической станции появятся в фильме буквально в ролях.

О 12-дневной миссии было объявлено в сентябре 2020 года, через четыре месяца после открытия голливудского проекта с участием актера «Миссия невыполнима» Тома Круза.