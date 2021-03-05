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Письма Роберта Туроффа делятся историей театра Золотое Яблоко

5 марта, 2021
Muhammad

Через несколько недель после смерти его жены, актрисы Роберты Макдональд, в 2015 году Роберт Турофф садится писать ей письмо о том, что происходит с ее семьей после ее смерти.

Это был способ поддерживать связь с его 54-летней женой и помочь ему почувствовать себя немного одиноким, как если бы она все еще была рядом.

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Более:В честь актрисы Роберты Макдональд

Одно письмо привело к другому, и вскоре он понял, что нашел в дневнике зацепку, которую люди побуждали его написать о его 42-летней карьере в качестве владельца и директора театра Golden Apple Dinner в Сарасоте и его жизни. Жениться дольше, чем Макдональд. Ветеран Бродвея-подросток, леди Сарасота была ведущей в десятках спектаклей за свою долгую театральную историю.

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