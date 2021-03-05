Письма Роберта Туроффа делятся историей театра Золотое Яблоко

Через несколько недель после смерти его жены, актрисы Роберты Макдональд, в 2015 году Роберт Турофф садится писать ей письмо о том, что происходит с ее семьей после ее смерти.

Это был способ поддерживать связь с его 54-летней женой и помочь ему почувствовать себя немного одиноким, как если бы она все еще была рядом.

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Более:В честь актрисы Роберты Макдональд

Одно письмо привело к другому, и вскоре он понял, что нашел в дневнике зацепку, которую люди побуждали его написать о его 42-летней карьере в качестве владельца и директора театра Golden Apple Dinner в Сарасоте и его жизни. Жениться дольше, чем Макдональд. Ветеран Бродвея-подросток, леди Сарасота была ведущей в десятках спектаклей за свою долгую театральную историю.

«Может показаться, что написание письма кому-то, кого уже нет в живых, теперь удивит многих, но для меня это было самым естественным для меня», – написал он в своем «Введении». Дорогая Роберта, Письма моей жене: Дневник Золотого Яблока, Опубликовано Smith & Kraus.

Ему было что достать из груди. «Возможно, мне нужно было почувствовать себя лучше», – сказал он во время недавнего интервью Zoom.Эти инициалы были личными и бездумно написанными в книге.

Но его бывшие друзья и коллеги продолжали просить его написать свои воспоминания о золотом яблоке: «Прежде, чем ты все потеряешь, они бы сказали».

Одним из них был актер Билл Хейс, наиболее известный своей давней ролью Дуга Уильямса в «Днях нашей жизни», и он был там, когда Турофф и Макдональд встретились во время постановки мюзикла «Где Чарли?»

Туров не хотел «одного из этих», а потом она захотела, потом сделала «что-то такое. Все так делают».

Вскоре он понял, что письма, которые он писал Макдональду, могут помочь ему рассказать историю и поделиться своими личными воспоминаниями неожиданными способами. «Дорогая Роберта» – это своего рода причудливый взгляд на историю их любимого партнерства, их двух детей (оба все еще в театре в Сарасоте) и четырех внуков, а также театрального ужина, который они создали из бывшего кафетерия в центре Сарасоты.

В книгу вошли рассказы о некоторых известных одноклассниках Турова. Хейс написал одну из подсказок на задней обложке вместе с лауреатами премии «Тони» Томми Тьюном и Бетти Бакли, все из которых давно связаны с Туроффом, начавшимся в начале своей карьеры.

Хейс появился в нескольких постановках «Золотого яблока», как и его жена Сьюзен Сифорт Хейс, а Бакли снялся в первой постановке театра под названием «Останови мир, я хочу сойти с ума».

Бакли написал, что чтение книги «и переживание его любви к Роберте и его семье омолаживает сердце и напоминает всем нам, что настоящая любовь настолько реальна».

Турофф сказал, что письма часто начинаются с обычных семейных дел, но затем случайная встреча со старым другом пробуждает воспоминания о чем-то, что связано с театром или его отношениями с Макдональдом.

Те, кто присутствовал на многих постановках «Золотого яблока», помнят многих людей, упомянутых на страницах, включая сотрудников, проработавших десятилетиями, и более известных актеров, таких как Ян Салливан, Боб Мак и Ралстон Хилл.

Туров сказал, что создание букв для удобного процесса написания.

Я никогда не представлял себя писателем. Он сказал. «Я могу вырезать песни, и благодаря Роберте у нас было много мемориалов« Золотое яблоко »для умерших друзей и актеров, и все хотели, чтобы я или Роберта спели песню и написали новый текст. Но я никогда не думал о написании книги».

В письмах рассказывается история развития этапа создания ковра-самолета, который когда-то, казалось, плавал по залу после того, как убрали фуршетные столы.

Есть истории о том, как они превратили главный этаж в ледовый каток, чтобы построить каток для русского балета, в котором работникам приходилось не спать всю ночь, чтобы вода замерзла к началу выступления.

На протяжении всей книги читатели понимают, что «шоу должно продолжаться в духе» необходимо во избежание отмены шоу. В одном из сообщений он вспоминает, как главная леди в «Непотопляемой Молли Браун» вызвала смертельную болезнь всего за два часа до начала шоу. Макдональд, всегда пессимистично, сказала: «Я сделаю это», но у нее не было времени пересмотреть некоторые сокращения и изменения, которые были сделаны, и она почувствовала себя потерянной во время большого производства.

Когда Золотое Яблоко окончательно закрылось в 2013 году (В кратчайшие сроки при новом руководстве) он прекратил свою деятельность как самый продолжительный непрерывно действующий обеденный театр в стране.

Оказывается, что писать в этих письмах о работах, выставках и людях было способом дать выход своей работе, сказал он, и это способ оставаться на связи и делиться историей своей семьи с его маленькими внуками, которые «будут лучше понимать о том, через что мы прошли до их рождения или когда они были еще детьми “.

Джей Хендельман, художественный редактор и театральный критик, был редактором и писателем Sarasota Herald-Tribune с 1984 года. Узнайте больше о его историях об искусстве и развлечениях. Пожалуйста, поддержите местную прессу, подписавшись на Herald Tribune.