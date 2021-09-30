World

Полиция: палестинская женщина, которая пыталась ударить полицейского, была убита в Старом городе Иерусалима.

30 сентября, 2021
Toma Kulikov

Полиция сообщила, что палестинская женщина была застрелена при попытке нанести удар полицейским в Старом городе Иерусалима рано утром в четверг.

По данным полиции, женщина подошла к офицерам у Цепных ворот, ведущих к Храмовой горе около 6:30 утра, взяла нож и попыталась нанести им удар. Офицеры застрелили женщину.

В полиции заявили: «Прибывшие на место происшествия медицинские силы объявили о ее смерти позже».

Полиция сообщила, что никто из полицейских не пострадал в результате нападения.

Сообщается, что палестинской женщине около 30 лет, она из города Кабатия, недалеко от Дженина, на севере Западного берега. Не сразу было понятно, как он попал в Израиль.

Полиция оцепила территорию и пригласила эксперта по взрывчатым веществам, чтобы убедиться, что у женщины нет взрывного устройства.

В Кабатии и во всем районе Дженина в последние месяцы произошел заметный всплеск насилия, в том числе ранее в четверг, когда палестинский боевик – предположительно член Палестинского исламского джихада – открытый огонь Во время нападения на израильских пограничников, которые проводили рейд по задержанию в городе Буркин, недалеко от Дженина, они были застрелены.

Ранее на этой неделе израильские силы безопасности провели серию крупномасштабных рейдов в районе Дженина и других частях Западного берега, нацелившись на ячейку ХАМАС, которая, по словам израильских служб безопасности, планировала неминуемые атаки на израильские цели. Пятеро палестинцев – по крайней мере четверо из которых позже были идентифицированы как члены вооруженных групп – были убиты в столкновениях с израильскими войсками, а два израильских солдата были серьезно ранены в ходе столкновений, скорее всего, в результате дружественного огня.

READ  В результате лесных пожаров в Алжире погибло 32 человека, в том числе 25 солдат

ты серьезен мы ценим это!

Вот почему мы приходим на работу каждый день – чтобы предоставить таким взыскательным читателям, как вы, обязательные к прочтению материалы об Израиле и еврейском мире.

Пока у нас есть запрос. В отличие от других новостных агентств, мы не внедрили платный доступ. Но поскольку журналистика, которую мы делаем, стоит дорого, мы приглашаем читателей, которым The Times of Israel стала важной, чтобы поддержать нашу работу, присоединившись к Сообщество The Times of Israel.

Всего за 6 долларов в месяц вы можете поддержать нашу качественную журналистику, наслаждаясь The Times of Israel. Бесплатные объявления, а также доступ к эксклюзивному контенту, доступному только членам сообщества Times of Israel.

Присоединяйтесь к нашему сообществу

Присоединяйтесь к нашему сообществу

Уже участник? Войдите, чтобы больше не видеть это

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *