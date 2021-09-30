Полиция: палестинская женщина, которая пыталась ударить полицейского, была убита в Старом городе Иерусалима.

Полиция сообщила, что палестинская женщина была застрелена при попытке нанести удар полицейским в Старом городе Иерусалима рано утром в четверг.

По данным полиции, женщина подошла к офицерам у Цепных ворот, ведущих к Храмовой горе около 6:30 утра, взяла нож и попыталась нанести им удар. Офицеры застрелили женщину.

В полиции заявили: «Прибывшие на место происшествия медицинские силы объявили о ее смерти позже».

Полиция сообщила, что никто из полицейских не пострадал в результате нападения.

Сообщается, что палестинской женщине около 30 лет, она из города Кабатия, недалеко от Дженина, на севере Западного берега. Не сразу было понятно, как он попал в Израиль.

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Полиция оцепила территорию и пригласила эксперта по взрывчатым веществам, чтобы убедиться, что у женщины нет взрывного устройства.

В Кабатии и во всем районе Дженина в последние месяцы произошел заметный всплеск насилия, в том числе ранее в четверг, когда палестинский боевик – предположительно член Палестинского исламского джихада – открытый огонь Во время нападения на израильских пограничников, которые проводили рейд по задержанию в городе Буркин, недалеко от Дженина, они были застрелены.

Ранее на этой неделе израильские силы безопасности провели серию крупномасштабных рейдов в районе Дженина и других частях Западного берега, нацелившись на ячейку ХАМАС, которая, по словам израильских служб безопасности, планировала неминуемые атаки на израильские цели. Пятеро палестинцев – по крайней мере четверо из которых позже были идентифицированы как члены вооруженных групп – были убиты в столкновениях с израильскими войсками, а два израильских солдата были серьезно ранены в ходе столкновений, скорее всего, в результате дружественного огня.