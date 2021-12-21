Получите огромную экономию на смартфонах, телевизорах и многом другом

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Сегодняшняя распродажа на семь дней у Samsung Популярные телеканалы о стиле жизни, то Рамочный телевизор Samsung, который продается по цене до 700 долларов. Frame — телевизор, напоминающий селфи в рамке, — имеет новую, более тонкую рамку, которая делает его более художественным, когда он не работал с предыдущими версиями. Сегодня цены на The Frame начинаются с 459,99 долларов за 32-дюймовую модель, что позволяет сэкономить 140 долларов, и повышаются до 2299,99 долларов (экономия 700 долларов) за 75-дюймовую модель.

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