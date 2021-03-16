Почему Стивен Юн (а не Юл Бреннер) устроил свидание на церемонии вручения Оскара

Когда Стивен Юн, американец корейского происхождения, был номинирован в понедельник на премию Оскар за роль в «Минари», The Times и другие заявили, что он вошел в историю как первый американец азиатского происхождения в категории главных актеров.

Не все согласились.

Проконсультируйтесь в Интернете, и вы найдете следующих людей, перечисленных вместе с Ён среди лауреатов премии Азиатской киноакадемии и номинантов на лучшую мужскую роль: Юл Бриннер, Тополь, Бен Кингсли и Риз Ахмед, еще один номинант на 2021 год.

Все эти парни так или иначе связаны с Азией. Но как континент, Азия настолько велика, что включает Китай и более трех четвертей России, а также бесчисленное множество более мелких стран, включая Японию и Корею.

Затем есть субконтинент в Южной Азии, где находятся Бангладеш, Бутан, Индия, Мальдивы, Непал, Пакистан и Шри-Ланка. Плюс предупреждение, что это американец азиатского происхождения.

В этом заключается путаница по поводу того, действительно ли Юн, выходец из Восточной Азии и выросший в Соединенных Штатах, является первым актером азиатского происхождения, номинированным на эту должность.

Бреннер, получивший награду за лучшую мужскую роль в 1957 году за роль в фильме «Король и я», родился Юлием Борисовичем Бреннером на Дальнем Востоке России. Согласно биографии Юла: Человек, который хотел бы стать королем, написанной его сыном Роком Бриннером, актер был наполовину швейцарцем, наполовину татарином и родился во Владивостоке.

Юл Бреннер с Оскаром за лучшую мужскую роль в 1957 году, за Король и я. (Джон Малмин / Los Angeles Times)

У него был дедушка по отцовской линии, который приехал из Швейцарии, бабушка по отцовской линии, которая якобы была дочерью монгольского князя – отсюда татар – и русской матери.

Рок Бреннер пишет, что в какой-то момент его отец принял «политику общественной дезинформации» о своем наследии, что усугубило путаницу – некоторые из этих ошибочных подробностей даже появились в некрологе The Times о лауреате Оскара. Отец Юла бросил мать, когда актеру было четыре года, и через несколько лет увез детей в Китай, пишет Рок Бреннер, так что почти наверняка она не была цыганкой, умершей при родах, как говорится в некрологе 1985 года.

Кроме того, хотя он иммигрировал в Америку в 1940-х годах, Бреннер в конце концов переехал в родную страну своего деда, в Швейцарию, а в 1965 году. Он отказался от американского гражданства После налоговых споров с IRS. Итак, он не очень азиат, не совсем американец через несколько лет после победы на «Оскаре».

Тополь, израильский актер, номинированный на лучшую мужскую роль в фильме «Скрипач на крыше» в 1971 году, также входит в список азиатских актеров, номинированных на премию «Оскар» в Интернете. Оказывается, Хаим Тополь родился в Тель-Авиве у отца русского происхождения. Технически он произошел от людей, живших на азиатском континенте, хотя и от русского народа. Он никогда не был гражданином США.

Кингсли, четырехкратный кандидат на главную роль в фильме и победитель в 1983 году в номинации «Ганди», был кенийцем по происхождению из Южной Азии (Индии), а его мать была англичанкой. Эта комбинация делает британского актера большой частью Азии, а также не американцем. Мы идем дальше.

А что насчет Риза Ахмеда? Как и Кингсли, британский актер «Звука металла» также попадает в категорию неамериканцев, несмотря на его южноазиатское (пакистанское) происхождение. Тем не менее, он первый мусульманин, баллотирующийся в главных ролях.

Между тем, Юн, ранее известный по роли Гленна Ри в сериале AMC «Ходячие мертвецы», родился в Южной Корее, затем иммигрировал со своей семьей в Саскачеван, Канада, и, наконец, в Трой, штат Мичиган, где он вырос. Азиатский? Чек. Американец? Чек.

Вот и все: Стивен Юн на самом деле первый американский актер азиатского происхождения, номинированный на «Оскар» за главную роль.

Теперь он первый номинант на главную роль? Убивайте зомби в течение шести сезонов До того, как получить Оскар? Вы должны будете выяснить это сами.