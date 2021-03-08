Группа бродячих собак в России вышла из Интернета безудержной в своих блестящих голубых шубах. Собаки были обнаружены в Дзержинске Нижегородской области пользователем, который затем загрузил их фотографии в российскую социальную сеть ВКонтакте. Хотя синий цвет сделал Интернет интересным, эксперты и экологи выразили обеспокоенность по поводу неестественной градации.

Согласно сообщению ежедневная почтаСтранная окраска гончих, как полагают, возникла в результате химических отходов возле заброшенного завода советских времен в Дзержинске. Химическое производство, производившее синильную кислоту и оргстекло, закрылось шесть лет назад из-за банкротства. После того, как фотографии появились в Интернете, власти отправили бригаду, которой было поручено отнести подносы для медицинского осмотра.

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«Их следует обследовать и оценить их здоровье и причину окрашивания волос», – цитирует ANI представителя правительства. Он добавил: «Идут переговоры с руководителями фонда о возможности ловли собак».

Кредиты: VK.com

Бездомные собаки

В беседе со Sputnik управляющий банкротством завода Андрей Меслевиц заметил, что собаки могли обнаружить медные отходы, из-за которых их шерсть стала синей. «Бездомные собаки бегают. Может быть, в одном из зданий они обнаружили химические остатки, такие как сульфат меди», – сказал он. Далее он пояснил, что страна не сможет лечить собаку из-за кризиса ликвидности.

Дзержинск, расположенный примерно в 370 километрах от Москвы, был одним из основных предприятий по производству химического оружия в России до конца советской эпохи в начале 1990-х годов. Сегодня Дзержинск остается важным центром химической промышленности России и включает в себя несколько заводов по переработке смертоносных отходов.

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