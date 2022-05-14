По словам Желенского, Сенат США призвал делегацию Республиканской партии признать Россию «террористическим государством».

Желенский сообщил, что обсудил с делегацией поддержку США Украине и ужесточение санкций в отношении России.

«Надеюсь, этот визит еще раз продемонстрирует силу двусторонней поддержки нашего государства и прочность отношений между украинскими и американскими странами», — сказал Желенский.

CNN ранее сообщал, что Желенский попросил президента Джо Байдена назначить Россию государством, поддерживающим терроризм.

В своем выступлении в субботу украинский президент сказал во время визита в делегацию Республиканской партии, что он «выразил благодарность за историческое решение о возобновлении Великого поста».

Ранее на этой неделе Байден подписал Демократический закон об аренде долга Украины. Новый закон, упрощающий определенные требования к Соединенным Штатам при предоставлении или аренде военной техники Украине, был принят большинством двух партий в Палате представителей и Сенате США. Сторонники ее дела работали над тем, чтобы расшифровка этого заявления была доступна в Интернете.

Ранее в субботу Геленский заявил в своем аккаунте в Instagram, что визит делегации Республиканской партии стал «сильным сигналом двухпартийной поддержки Украины со стороны Конгресса США и американского народа».

Он добавил в Instagram: «Спасибо за ваше руководство, помогающее нам в нашей борьбе не только за нашу страну, но и за демократические ценности и свободы. Мы это очень ценим».

Видео и фото встречи Сенсена Сьюзан Коллинз из Республиканской партии штата Мэн, Джона Баррозу из Вайоминга и Джона Корнина из Техаса с Желенским были опубликованы в аккаунтах президента Украины в социальных сетях.

В субботу вечером было неясно, находится ли делегация еще в украинской столице.

МакКоннелл и другие сенаторы были последними официальными лицами США, посетившими Украину после того, как Россия вторглась в эту восточноевропейскую страну в конце февраля. Две недели назад спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси возглавила первую делегацию Конгресса в Украине после начала войны. Пелоси вместе с несколькими высокопоставленными демократами в Палате представителей встретилась с Желенским в Киеве.

Первая леди США Джилл Байден встретилась с первой леди Украины Еленой Желенской в ​​минувшие выходные в перенесенной школе в Угороде на словацкой границе, которая сейчас служит временным домом для перемещенных лиц. Госсекретарь США Энтони Блинген и министр обороны Ллойд Остин встретились с Желенским в Киеве в прошлом месяце.

Конгресс работает над принятием законопроекта о помощи в размере 40 миллиардов долларов для оказания военной и гуманитарной помощи Украине. В редком проявлении солидарности Макконнелл и лидер большинства в Сенате Чак Шумер настаивали на скорейшем принятии законопроекта на этой неделе. Однако инициатива Сената была одобрена сенатором Республиканской партии Кентукки в четверг. Заблокированный Рэндом Полом, он потребовал изменений в законе. Ожидается, что Сенат примет законопроект на следующей неделе, прежде чем отправить его на стол президента Джо Байдена.

В заявлении на официальном сайте Зеленского после встречи с сенаторами Республиканской партии говорится, что украинский лидер «уверен, что Сенат США немедленно одобрит дополнительный пакет финансирования для поддержки украинского народа».

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