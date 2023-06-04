По словам министра, крушение поезда в Индии: возможная причина индикации неисправности

Сутик Бисвас в Дели и Адам Дурбин в Лондоне

Новости BBC

4 июня 2023 г., 10:05 по Гринвичу Обновлено 19 минут назад

Чтобы воспроизвести этот контент, включите JavaScript или попробуйте другой браузер. объяснить видео, Арчана Шукла из BBC в Каттаке: «Страдания и хаос» В больнице, где лечат людей, пострадавших в результате крушения поезда.

Министр железных дорог Индии предположил, что ошибка сигнала привела к катастрофе поезда в Одише, вероятной причиной которой стало «изменение электронной запутанности».

Позже Ашвини Вайшнау сказал, что причина и виновные в трех железнодорожных авариях в восточной Индии установлены, но подробностей не сообщил.

Позже был опубликован отчет о самой страшной железнодорожной аварии в Индии в этом столетии.

Между тем, по словам официальных лиц, число погибших было пересмотрено до 275 после того, как некоторые тела были подсчитаны дважды.

Из 1175 пострадавших, госпитализированных, 793 выписаны. Некоторые семьи до сих пор ищут своих близких.

В результате аварии пассажирский поезд врезался в стационарный товарный поезд и сошел с рельсов после того, как его неправильно направили на кольцевой путь со стороны главной линии.

Затем сошедшие с рельсов вагоны столкнулись с задними вагонами второго пассажирского поезда, идущего во встречном направлении.

На пресс-конференции в воскресенье Джая Верма Синха из Индийских железных дорог заявил, что два пассажирских поезда подошли к районной станции Баласор под зеленым сигналом, указывающим на то, что это безопасно, с интервалом в несколько секунд друг от друга на правильной скорости менее 130 километров в час. (81 миль/час). час).

Она сказала, что пассажирские поезда должны были проезжать друг мимо друга на основных линиях, но Коромандельский экспресс врезался в грузовой поезд, груженный железной рудой, на кольцевой линии, в результате чего паровоз и несколько вагонов поднялись над вагонами с тяжелыми товарами. .

Она сообщила журналистам, что пассажирский поезд был полностью сбит, а товарный поезд не сошел с рельсов и даже не двинулся с места.

Howrah Superfast Express чуть не пересек дорогу задним ходом, но два его задних вагона были сбиты сошедшим с рельсов Coromandel Express.

Г-жа Верма Синха сказала, что «нет проблем с электронной системой запутывания», и сказала, что исследования выявили «какие-то перекрестные помехи», а не сбой.

«Будь то ручное, случайное, связанное с погодой, связанный с этим износ или неисправность при техническом обслуживании, все станет известно после расследования», — добавила она.

В железнодорожных сигналах электронная система блокировки идентифицирует пути для каждого поезда в заданном районе, обеспечивая безопасное движение поездов по пути.

Эксперт по инфраструктуре Партха Мукхопадхьяй сказал Би-би-си, что на главной линии не должно быть возможности отображать зеленые сигналы, если маршрут настроен на петлю.

«Запутывание сигналов должно быть безотказным, и этот уровень отказов совершенно беспрецедентен», — сказал Мукхопадхьяй из Центра политических исследований в Дели.

Премьер-министр Нарендра Моди посетил место крушения в субботу и пообещал, что любой, кто будет признан виновным, будет «сурово наказан».

Считается, что около 2000 человек находились на борту двух пассажирских поездов — Coromandel Express, следовавшего между Калькуттой (ранее Калькутта) и Ченнаи (бывший Мадрас), и Howrah Superfast Express, следовавшего из Йесвантпура в Ховру, — когда авария произошла около 19 часов. :00 (13:00) 30 GMT) в пятницу.

Прадип Джина, представитель штата Одиша, сообщил Би-би-си, что по меньшей мере 187 тел остаются неопознанными, и официальные лица загружают фотографии жертв на правительственные веб-сайты и при необходимости проведут анализ ДНК.

Официальные лица заявили, что спасательные работы были завершены в субботу, и предпринимаются усилия по расчистке завалов и возобновлению движения поездов.

В Индии одна из крупнейших железнодорожных сетей в мире, которой ежедневно пользуются миллионы пассажиров, но большая часть железнодорожной инфраструктуры нуждается в улучшении.

В это время года поезда в Индии могут быть очень переполнены, особенно во время школьных каникул.