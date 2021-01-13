Прямые новости о вирусе короны: в Соединенных Штатах за один день зарегистрировано 4 327 смертей; Япония продлевает чрезвычайное положение | мировые новости

Вот последние события в связи с кризисом коронавируса:

Самый смертоносный день в США

Число погибших в Соединенных Штатах установило новый ежедневный рекорд – около 4500, впервые когда число погибших превысило 4000.

Самый высокий уровень заражения

Уровень инфицирования в Ирландии является самым высоким в мире, поскольку число инфекций в Ирландии составляет 1288 случаев на миллион человек, поскольку правительство требует, чтобы все путешественники прошли отрицательный результат обследования в течение 72 часов с момента прибытия.

Джокови Джаб

Президент Индонезии Джоко Видодо, более известный как Джокови, получил первый удар в стране в прямом эфире по телевидению, когда в стране с населением около 270 миллионов человек начинается массовая кампания вакцинации.

Чрезвычайное положение в Японии расширяется

Япония намерена распространить действие чрезвычайного положения в Большом Токио на семь других регионов, включая крупные города Осака и Киото.

Завершение работы в Онтарио

Самая густонаселенная провинция Канады приказывает жителям оставаться дома, поскольку прогнозы показывают, что число заболевших вскоре может взорваться, запутывая больницы.

Китайская провинция ограничена

Провинция Хэйлунцзян, где находится закрытый город Суйхуа с населением 37,5 миллионов человек, просит жителей не покидать этот район, если только в этом нет крайней необходимости, а собрания не отменены.

Помощь Ливана

Всемирный банк одобрил пакет помощи в размере 246 миллионов долларов, чтобы помочь 786 000 уязвимых ливанцев, страдающих от эпидемии и самого тяжелого экономического кризиса в стране за последние десятилетия.

Почти 2 миллиона погибших

Согласно подсчетам, проведенным AFP в 11:00 по Гринвичу с использованием официальных источников и информации Всемирной организации здравоохранения, от пандемии во всем мире погибло более 1 963 557 миллионов человек.

Больше всего пострадали США, где погибло более 380 821 человек, за ними следуют Бразилия (204 690), Индия (более 15 1569), Мексика (135 682) и Великобритания (83 203).

Число смертей во всем мире ниже, чем многие ожидали. Число жертв рассчитывается на основе ежедневных данных, публикуемых национальными органами здравоохранения, и не включает последующие обзоры статистических агентств.