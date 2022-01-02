Путин желает россиянам счастливого Нового года и хвалит их силы | Новости, спорт, вакансии

Президент России Владимир Путин в пятницу пожелал россиянам позитивных изменений в новом году, высоко оценив их солидарность и силу в решении сложных проблем, таких как пандемия коронавируса.

В телеобращении, транслированном незадолго до полуночи в 11 часовых поясах России, Путин сказал, что страна с населением 146 миллионов человек столкнулась с «Большие проблемы, но я научился жить в этих суровых условиях и решать сложные задачи благодаря нашей солидарности».

«Мы продолжаем бороться с опасной эпидемией, которая охватила все континенты и еще не отступила», — сказал Путин. Коварная болезнь унесла десятки тысяч жизней. Хочу выразить слова искренней поддержки всем, кто потерял близких ».

Целевая группа по коронавирусу в России зарегистрировала в общей сложности 10,5 миллиона подтвержденных инфекций и 30 860 смертей, но государственное статистическое агентство, которое использует более широкие критерии в своей статистической системе, сообщило о почти 626 000 смертей, связанных с вирусом, в России с начала пандемии.

В последние недели в России наблюдается снижение числа инфекций: количество новых случаев заражения в день превысило 20 000 после пика, превысившего 40 000 в начале ноября. Правительство пока что сообщило только о 100 случаях заражения новым вариантом омикрона, но оно готовится к новой волне заражений после праздников.

Только 51% россиян полностью вакцинированы, и правительство стремилось ускорить внедрение вакцины, заявляя, что российская вакцина Sputnik V и другие вакцины отечественного производства обеспечивают хорошую защиту от варианта омикрон.

Власти по всей России ограничили доступ к музеям, театрам и концертам, разрешив только тем, кто был вакцинирован или дал отрицательный результат, но рестораны, клубы и кинотеатры оставались доступными для всех в большинстве регионов. Москва и другие крупные города планировали встречать Новый год фейерверками и торговыми центрами, заполненными покупателями.

«Нас всех объединяет надежда на позитивные изменения в будущем», Путин сказал, добавив, что повышение уровня жизни — главная цель. «Помогите сделать Россию сильнее».

Обращение Путина к нации транслировалось через несколько часов после его телефонного разговора с президентом США Джо Байденом, посвященным переговорам в следующем месяце, чтобы обсудить требование Москвы о западных гарантиях безопасности на фоне наращивания российских войск возле Украины.

Байден повторил угрозу США ввести новые санкции против России в случае эскалации или вторжения, на что Путин ответил предупреждением со своей стороны, что такой шаг США может привести к полному разрыву отношений между двумя странами.

«Мы твердо и стойко защищали наши национальные интересы, безопасность Родины и граждан», — сказал Путин.

В этом году российские власти усилили контроль над внутриполитической ареной: главный политический оппонент Путина Алексей Навальный приговорен к двум с половиной годам тюремного заключения, а его организации — запрещены. «экстремистский» и десятки СМИ, групп гражданского общества и активистов «иностранные клиенты» Признак неуважения, предполагающий усиление контроля со стороны правительства.

Ранее на этой неделе российский суд завершил годичное преследование, закрыв старейшую и наиболее известную правозащитную организацию в стране, что вызвало международное возмущение.

69-летний Путин, находящийся у власти более двух десятилетий — дольше, чем любой другой кремлевский лидер со времен советского диктатора Иосифа Сталина, — имеет право добиваться еще двух шестилетних сроков и оставаться у власти до 2036 года. Он сказал, что примет решение. Позже будет ли он работать снова в 2024 году.