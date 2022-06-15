Путин заявил в пятницу, что находящийся под санкциями Кремль лишает российский Давос его элиты

Международный экономический форум 15-18 июня в Санкт-Петербурге

В «русском Давосе» из-за санкций нет видных западных деятелей

Путин произносит грандиозную речь 17 июня, общается со СМИ — помощник

14 июня (Рейтер) — Россия в течение многих лет принимала мировых лидеров и бизнес-гигантов на своем ежегодном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, но «российский Давос» мало что увидит от мировой финансовой элиты в этом году, поскольку Москва изолирована санкциями из-за ее действий в Украине . .

На этой неделе, чтобы компенсировать отсутствие ключевого западного присутствия, Россия уделяет внимание более мелким игрокам или странам, таким как Китай — вторая по величине экономика в мире — которые не присоединились к санкциям.

«Иностранные инвесторы — это не только США и Евросоюз», — заявил во вторник журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, имея в виду Ближний Восток и Азию.

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По словам помощника Кремля Юрия Ушакова, агентство «Интерфакс» сообщило, что президент Владимир Путин выступит в пятницу с программной речью, посвященной международной экономической ситуации и задачам России на ближайшее время.

Он сказал, что также встретится с представителями СМИ в кулуарах форума в тот же день около 20:00 по московскому времени (16:00 по Гринвичу).

Кремль учредил Санкт-Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 1997 году для привлечения иностранных инвестиций, обсуждения экономической политики и демонстрации имиджа, который был открыт для бизнеса после распада советской власти.

Россия давно сравнивает ПМЭФ со Всемирным экономическим форумом, ежегодным мероприятием с голубой лентой для VIP-персон со всего мира, которое проходит на швейцарском альпийском курорте Давос.

Теперь, когда западные лидеры сторонятся России, Путин больше не будет проводить традиционные встречи с политическим движением, рокерами и высокопоставленными лицами из США и Европы.

В хронике, опубликованной 15-18 июня (ПМЭФ), не было имен американских и европейских компаний или их руководителей, что отражает опасения возмездия в рамках самого всеобъемлющего режима санкций, когда-либо наложенного на великую державу.

Не включены даже компании, выжившие в России, несмотря на отток западных инвесторов.

Ушаков сказал, что ожидается участие высокопоставленных делегаций из более чем 40 стран, а 1244 российские компании и 265 иностранных компаний подтвердили свое присутствие.

За одним исключением в отсутствие высокопоставленных представителей Запада президент Американской торговой палаты в России проведет в четверг со своими французскими и итальянскими коллегами сессию под названием «Западные инвесторы в России: новая реальность».

токсичные отношения

Отношения России с Западом стали ядовитыми после того, как 24 февраля она отправила бронетанковые войска на Украину в рамках так называемой «специальной военной операции» по устранению угроз своей безопасности. Украина и ее западные покровители называют действия России ничем не спровоцированным захватом земель.

Так что ПМЭФ будет выглядеть и ощущаться совсем иначе.

Однажды поприветствовав тогдашнего канцлера Германии Ангелу Меркель, бывшего главу МВФ Кристин Лагард, Ллойда Бланкфейна из Goldman Sachs, Викрама Пандита из Citi и Рекса Тиллерсона из ExxonMobil, Россия выставит на этой неделе свой самый высокий счет главам государств, союзным Казахстану и Армении. .

А агентство РИА сообщило, что Ушаков сообщил, что президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси выступит на встрече по видеосвязи.

В то время как иностранные компании списывают миллиарды своих когда-то многообещающих российских инвестиций, местные компании и банки спешат завладеть оставленными ими предприятиями. Читать далее

Андрей Костин, генеральный директор банка ВТБ, второго по величине банка в России, заявил РБК Business daily: «Санкции носят долгосрочный характер. Глобализация закончилась, как и прежде».

Новые возможности в новом мире

В прошлые годы сессии ПМЭФ были посвящены инвестиционно-ориентированным темам, таким как приватизация в Москве и первичное публичное размещение акций (IPO).

Официальное название ПМЭФ в этом году — «Новые возможности в новом мире». Темы сессий включают новые возможности для экономического роста России, улучшение торговли с пятью незападными державами БРИКС и будущее финансового сектора России, находящегося под санкциями.

Еще одна сессия — «Новая форма международного сотрудничества: как будут производиться платежи?» Речь идет об исключении России из глобальной платежной системы SWIFT и ее стремлении обойти эмбарго, потребовав оплаты за экспорт газа в рублях. В нем примут участие представители Кубы и Венесуэлы, союзников Турции и Египта, которые также отказались от санкций.

Будет сессия «Фейковые новости» — дискуссия с участием государственных СМИ, Генеральной прокуратуры и МИД, поскольку Москва ведет информационную войну с Западом.

Другими странами, которые направляют официальных лиц для участия или выступления по видеосвязи, являются Китай, Беларусь, Центральноафриканская Республика, Индия, Иран, Никарагуа, Сербия и Объединенные Арабские Эмираты.

Некоторые участники просили не печатать имена работодателей на их бейджах, сообщает РБК со ссылкой на государственную компанию «Росгонкресс», которая является организатором форума.

«Деньги сейчас как никогда любят тишину, — сказал Денис Денисов, глава российского отделения международной консалтинговой компании EM.

(1 доллар = 57,4500 руб.)

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(Отчет Reuters) Под редакцией Марка Генриха и Гранта МакКолла

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