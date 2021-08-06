Разработчики жалуются, что Apple продвигает мошеннические приложения в App Store

Разработчики в очередной раз публично выделяют случаи, когда Apple не удавалось заблокировать мошеннические приложения из App Store. Рассматриваемые приложения взимают с пользователей необычную плату и получают доход от законных или высококачественных приложений. В то время как Apple ранее подвергалась критике за то, что она не запретила публикацию подобных приложений, разработчики на этой неделе жаловались, что Apple действительно продвигает некоторые из этих приложений.

Австралийский магазин приложений Apple опубликовал статью «Расслабление слизи», в которой освещается конкретная категория приложений. Но согласно с Для некоторых разработчиков и модераторов некоторые из этих приложений имеют очень высокую плату за подписку, несмотря на то, что не обеспечивают большой функциональности.

Возьмем, к примеру, приложение с изнурительным названием «Jelly: Slime Simulator, ASMR». Если пользователи не зарегистрируются, приложение будет пронизано рекламой; Он запускается более одного раза подряд, прежде чем позволить пользователю взаимодействовать с ним каким-либо значимым образом. Отчет MacRumors сказал приложение «Функции подписки за 13 долларов в неделю», чтобы удалить эту рекламу. (Когда мы сами загрузили приложение, нас попросили подписаться примерно на половину этой суммы, по цене 7,99 доллара в неделю. Нам неясно, изменились ли цены с момента первоначальных отчетов или есть разница в ценах по регионам.)

В любом случае, как также отметил MacRumors, в рекомендациях Apple по обзору App Store прямо указано, что Apple «откажется от дорогих приложений, которые пытаются обмануть пользователей по неоправданно высоким ценам». Это, очевидно, субъективно и открыто для интерпретации, но некоторые разработчики утверждают, что это и другие приложения, представленные в истории «Расслабления слизи», заходят слишком далеко.

Это не новые проблемы. Еще в феврале девелопер Коста Элефтериу указал Мошенническое приложение Apple Watch, подтвержденное фальшивыми отзывами. Яблоко Удаление Оскорбительное приложение после комментариев Eleftherio широко освещалось в Twitter и в средствах массовой информации. Но Eleftherio и другие разработчики отправились выяснять Больше мошеннических приложений.

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Apple защитила свои усилия по недопущению мошеннических приложений в App Store в текущей ситуации Отправлено в The Verge Как сообщила пресса, выводы Eleftherio:

Мы серьезно относимся к комментариям о мошеннической деятельности, изучаем каждое сообщение и принимаем меры. Магазин приложений призван быть безопасным и надежным местом для пользователей, где они могут получить приложения, а также прекрасной возможностью для разработчиков добиться успеха. Мы не допускаем мошеннических действий в App Store, и у нас есть строгие правила в отношении приложений и разработчиков, пытающихся обмануть систему. Только в 2020 году мы заблокировали более полумиллиона учетных записей разработчиков за мошенничество и удалили более 60 миллионов комментариев пользователей, которые были признаны спамом. В рамках наших постоянных усилий по поддержанию целостности нашей платформы наша команда Discovery Fraud активно работает над устранением этих типов злоупотреблений и постоянно совершенствует свои процессы.

Apple продолжает экспериментировать с этими приложениями, но многие разработчики публично и в частном порядке жаловались, что компания тянет слишком много времени. Разработчик, с которым мы обменивались электронными письмами, утверждал, что, когда они обнаружили мошенническое приложение, которое украло активы из их законного приложения, которое явно предназначено для вывода пользователей из настоящего приложения, Apple потребовалось 10 дней, чтобы удалить приложение, тогда как Google потребовалось только « день или два »на стороне Android. Приложению было разрешено вернуться в Apple App Store после удаления украденных активов. В течение длительного периода ожидания законный разработчик приложения потерял большое количество пользователей и прибыль, в то время как разработчик нелегального приложения получил выгоду.

как яблоко Он участвует в юридических баталиях Чтобы заблокировать доступ сторонних магазинов приложений к iOS на том основании, что эти альтернативные магазины приложений могут быть менее безопасными, чем Apple, заявления разработчиков об утечке мошеннических приложений могут подорвать защиту Apple. У компании есть огромный стимул прекратить мошенничество с приложениями, и, похоже, желание есть. Но процессы, которые Apple использует для достижения этой цели, кажутся далекими от совершенства, и в результате как законные пользователи, так и разработчики подвергаются риску.

Учитывая, что на карту поставлено Apple при решении этой проблемы, трудно представить, что примеры, обнаруженные разработчиками, являются случаями злого умысла, а не неэффективности. Но для разработчиков и пользователей последствия часто могут быть одинаковыми.