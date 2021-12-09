Редкий пример римского распятия был обнаружен в Великобритании.

Скелет человека с гвоздем в пятке был обнаружен в Финстентоне, Кембриджшир, восточная Англия, экспертами из Археология Альбиона Об этом стало известно в среду.

Команда археологов сделала открытие во время раскопок придорожного поселения в 2017 году в Фенстентоне, который находится на Девана-роуд, дороге, соединяющей римские города Кембридж и Годманчестер.

По словам экспертов, в этом районе есть несколько памятников железного века, но это поселение площадью не менее 6 гектаров считается более поздним римским проектом на линии дороги, сформированным в первом или начале второго века нашей эры.

Эксперты обнаружили пять небольших гробниц и несколько изолированных захоронений, в которых в общей сложности находилось 48 человек.

Среди римских гробниц на этом месте археологи обнаружили скелет человека в возрасте от 25 до 35 лет с гвоздем в пятке. Вокруг скелета было найдено двенадцать гвоздей, которые, по мнению экспертов, указывают на то, что он был помещен на плиту или гроб, однако винты номер 13 прошли горизонтально через правую пяточную кость мужчины. И на голенях мужчины появились признаки истончения, возможно, вызванные инфекцией, воспалением или раздражением от фиксатора или кандалов. «Кажется неправдоподобным, что гвоздь случайно проткнул кость во время строительства деревянной опоры, на которую было положено тело — действительно, есть признаки второго неглубокого отверстия, указывающего на неудачную первую попытку проникнуть в кость», — пояснили археологи. в пресс-релизе. «Хотя это не может считаться окончательным доказательством распятия человека, это, по-видимому, единственное правдоподобное объяснение, что делает его не более чем четвертым примером, зафиксированным во всем мире археологическими свидетельствами», — заявили они. Необычное захоронение Эксперты из Albion Archeology заявили, что есть только один пример гвоздя, вышедшего из кости. Это было в Гиват-Хафтаре, северный Иерусалим, во время строительных работ в 1968 году. Скелеты с похожей ямой были обнаружены в Гавило, Италия, и Мендесе, Египет, но без гвоздя, и вопрос о том, как образовались дыры, вызывает сомнение. сформирован. Они добавили: «Распятие было относительно обычным явлением во времена Римской империи, но жертв часто приковывали цепью к кресту, а не прибивали гвоздями, и, если использовались гвозди, их обычно впоследствии удаляли». READ «Я сделал то, для чего пришел», - говорит Байден на встрече с Путиным. «Замечательная правда об этом скелете заключается не в том, что человек был распят, а в том, что его тело было восстановлено после смерти и официально похоронено вместе с другими, оставив нам это очень редкое свидетельство того, что с ним произошло». Раскопки в поселке также выявили забор вдали от здешних участков. Одна упаковка содержала большое количество костей животных, что свидетельствует о крупномасштабном промышленном процессе, в ходе которого кости крупного рогатого скота разделялись на костный мозг и жир, чтобы сделать мыло или жир для свечей.