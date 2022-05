Рейньер де Риддер возвращается, чтобы защитить золото в среднем весе против россиянина Виталия Бигдаша в крупном поединке на ONE 159.

Рейньер де Риддер вернется в состав ONE Circle 22 июля. После долгих слухов о предстоящем матче двукратный чемпион ONE встретится с россиянином Виталием Бигдашем. Этот матч состоится в главном событии ONE 159 card.

Голландский рыцарь выходит из жаркой битвы с многократным чемпионом мира по джиу-джитсу Андре Гальвао. Эти двое соревновались в эпическом конкурсе представлений на шоу, посвященном 10-летию промоушена, ONE X.

Между тем, бывший самостоятельный чемпион мира ONE, 37-летний Бигдаш, одержал свою последнюю победу в ONE: Full Circle. Победа стала финалом со счетом 2:1 фантастического хет-трика против Аунг Ла Нсанга. Кроме того, бывший двукратный чемпион выбил бойца бирманско-американского происхождения в гонке за соперником из Нидерландов.

31-летний чемпион планировал выиграть свое третье историческое золото ONE, так как выступление действующего чемпиона Арьяна Бхуллара не должно было впечатлить. Однако он ожидал, что вместо этого ONE устроит ему бой с Bigdash.

Свое разочарование анонсом матча чемпион показал смайликом в своем Instagram. Однако в ночь боя он будет готов дать последний бой, как делал это на протяжении всей своей карьеры.

С другой стороны, поскольку Бигдаш будет чувствовать, что это последний шанс вернуться за одной золотой медалью, болельщики могут ожидать, что россиянин повысит темп и выложится по максимуму на ONE 159.

Райнер де Ридер рассказывает о сделке с ONE-Prime Video

ONE Championship проводится всего одиннадцатый год, но промоушен уже собрал верных поклонников по всему миру, включая американских фанатов. И чтобы облегчить им жизнь, ONE подписали эксклюзивное соглашение с Amazon Prime Video (США и Канада) о ежегодном показе 12 шоу в прайм-тайм.

Голландский рыцарь задумался о сделке и Он сказалИ «Это большое дело для Amazon. Я с нетерпением жду возможности сделать этот шаг в Америке, зная, что могу конкурировать с кем угодно из любой организации».

Звезда Combat Brothers уже уделяет драгоценное время Сэнфордскому ММА. Кроме того, он тренируется с бывшим чемпионом Strikeforce и действующим чемпионом Bellator Гегардом Мусаси. Он считает, что в этом причина его абсолютной уверенности в том, что он ходит по одному и тому же кругу.

Что вы думаете о матче Райнера де Ридера с Виталием Бегдашем?