Российская киберкомпания Group-IB для подразделения российского и международного бизнеса

Этот контент был создан в России, где освещение российских военных операций в Украине ограничено законом.

МОСКВА (Рейтер) — Российская компания по кибербезопасности Group-IB заявила в среду, что разделит свой внутренний и международный бизнес на две отдельные компании, чтобы сохранить присутствие как на российском, так и на зарубежных рынках.

В заявлении Group-IB говорится, что глобальная штаб-квартира компании в Сингапуре будет обслуживать международных клиентов, а «полностью независимая» российская фирма будет работать с компаниями в России и некоторых других странах бывшего СССР.

Этот шаг отражает шаги, которые предприняли десятки глобальных компаний, чтобы закрыть или продать свои операции в России после того, как Запад ударил по России беспрецедентными экономическими санкциями в ответ на то, что Москва в феврале направила на Украину десятки тысяч военнослужащих в рамках так называемой «специальной военной операции». операция.» Читать дальше

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«Бизнес России и Содружества Независимых Государств (СНГ) отныне будет развиваться самостоятельно», — говорится в сообщении Group-IB.

Group-IB заявила, что первый этап разделения завершен, и активы акционеров будут разделены между двумя компаниями в течение шести месяцев.

«Мы считаем, что этот шаг даст нам больше свободы на рынке и ускорит развитие бизнеса во всех сферах присутствия Group-IB», — сказал Дмитрий Волков, генеральный менеджер IB Global Group.

Когда-то Group-IB была культовым символом российской технологической индустрии: в 2019 году президент Владимир Путин наградил ее основателя Илью Сачкова бизнес-премией для молодых предпринимателей.

Его международная экспансия и работа с зарубежными правоохранительными органами, похоже, беспокоят российские власти, и в сентябре 2021 года Сачков был арестован и обвинен в государственной измене за разглашение государственной тайны иностранной державе.

Сачков остается под стражей в Москве и отрицает обвинения. Читать далее

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Об этом сообщает Рейтер. Монтаж Фрэнк Джек Дэниел

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