Российская ракета превратила крошечный дом Веры Косолупенко в огненный костер, который поглотил Библию и все другие драгоценные сувениры, которые она лелеяла для своего покойного мужа.

«Я потеряла все, что меня с ним связывает», — кричала она в субботу, стоя рядом с обугленными остатками дома, разрушенного ракетой накануне. «Все, что у меня осталось, это фотография, выгравированная на его могиле». 67-летней вдове повезло, что она жива.

Она сказала, что она и двое ее друзей пили чай в доме, когда ракета упала на крышу. «Это было так быстро. Это было ужасно». Жители села сказали, что эта ракета была одной из пяти, которые быстро поразили небольшую деревню в 26 км к северу от Харькова, недалеко от того места, где украинские силы оттеснили российские силы, пытавшиеся захватить второй по величине город страны во время их вторжения в Москву 24 февраля. Безруки, которые находятся всего в 17 км от границы, не были заняты русскими. Но жители села рассказали, что время от времени они отправляли машины для патрулирования узких грунтовых дорог, прежде чем их силы были отброшены почти двухнедельным украинским контрнаступлением. С начала войны Безруки страдали от почти постоянных бомбардировок, в результате которых были разрушены или повреждены многие дома. Его переулки усеяны воронками от ракет и бомбами, а гравийная дорога, ведущая к деревне, представляет собой канаву, а иногда и бункер, который можно увидеть в деревьях по краям.

Два соперника вели артиллерийский огонь во время визита Рейтер. Громкий хлопок раздался рядом с украинским защитником; Приглушенные удары определили отдаленные позиции русских, по которым несколько снарядов, направленных на юг, со свистом пронеслись прямо над головой. Бесчисленные украинские села, такие как Безруки, были разрушены в результате вторжения, которое Россия, обладающая ядерным оружием, утверждает, что она была вынуждена начать, чтобы устранить угрозу, которую Украина представляла для ее безопасности.

Украина и ее иностранные сторонники заявляют, что тысячи людей были убиты в неспровоцированной Кремлем агрессивной войне, в результате которой миллионы людей были изгнаны с корнем, а города остались в руинах. «Я любил это место»

Косолубенко, мать пятерых детей из северо-восточного города Сумы, переехала в 2001 году с покойным мужем в село, где у него были родственники. Он умер два года назад. С начала войны не было ни электричества, ни газа в баллонах. Она существовала в основном за счет гуманитарной помощи и яиц, добытых несколькими курами, и готовила на заднем дворе на костре, зажженном в импровизированной печи, сделанной из нескольких кирпичей и металлических пластин.

Косолубенко сказал, что ракета приземлилась в 9 часов утра в пятницу. Ее крыша вспыхнула градом тряпья, который осветил бревенчатую кладовую на ее тесном заднем дворе. «Мы услышали сильный взрыв, когда он упал, и все окна были разбиты», — вспоминает она.

Когда поблизости упала вторая ракета, она и ее друзья сбежали в обложенный кирпичом подвал, вырытый сбоку от ее дома. «Косолубенко выпила с ней чаю, взяла целлофановый пакет с книгой, и мы побежали в подвал, — рассказывает ее подруга, 40-летняя Алла Базарная из Харькова.

Базная сказала, что переехала к Косолубенко в январе после того, как пара подружилась в больнице в Харькове, где она лечилась от инсульта, а ее хозяин — от высокого кровяного давления. «Самое главное, — сказала она, — это то, что я почувствовала, что Бог спас меня и что нам нужно идти в подвал».

Потолок, второй этаж и кладовая загорелись, когда появилась пара. Косолубенко рассказала, что вызвала ближайшую пожарную часть, когда соседи с ведрами, полными воды и другими емкостями, бросились к ее дому. Они не могли потушить пожары.

«Пожарные ответили, что идет обстрел и они не могут добраться сюда», — сказала она. Они добрались сюда только через шесть часов. Если бы они сделали это раньше, то смогли бы потушить пламя на втором этаже и спасти первый этаж. «Пожары превратили ее дом и кладовую в сквозняк снарядов, оставив задний двор покрытым обугленным щебнем и пеплом. И кирпичные стены стояли.

Косолубенко сказала, что потеряла все, в том числе семейные фотографии и Библию, принадлежавшие ее свекру. «Мне так больно», — плакала она. Я не знаю, как я буду восстанавливать этот дом. Я любил это место».

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