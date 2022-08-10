пост Российские цепи представили первый клип на новую песню «Гнозис»: смотреть впервые появился последствие.

Русские круги Представлен клип на новую песню «Gnosis», заглавный трек группы Whom. следующий альбом С 19 августа.

Весьма концептуальный клип является первым музыкальным клипом пост-металлического трио. Художественная галерея, фильм о природе и антиутопический ужас, поток визуальных эффектов сталкивается, как лихорадочный сон. Все записывается восьмиминутным треком, который превращается в сокрушительную глыбу металлических шнурков.

«Gnosis — это особенная песня, которая выросла вместе с нами за несколько лет», — говорится в пресс-релизе группы. «Тема песни перерабатывалась так много раз, что предлагает почти бесконечные варианты аранжировок. Приятно видеть, что такая простая идея песни превращается в одну из самых динамичных и реализованных на сегодняшний день».

Что касается видео, снятого Джо Килом, группа добавила: «Обсуждая концепцию видео, мы согласились, что хотим кинематографию природы и человечества. В конце концов, мы хотели, чтобы видео выглядело свежим и вдохновленным, несмотря на то, темная тема. Точно так же мы хотели заставить зрителей пересматривать видео и получать что-то новое при каждом просмотре. В каком-то смысле редактор Джо Келл блестяще справился со всем этим».

Гностический тур в российских кругах 2022 г.

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Поддержка для прогноз, Russian Circuits отправляются в осенний тур по Северной Америке, за которым последует совместный тур по Европе с Cult of Luna весной 2023 года. Североамериканский тур начнется 15 сентября в Миннеаполисе и продолжится на Homecoming Show 12 ноября. в Чикаго. Резн поддержит вторую половину маршрута. Получить билеты через Билет Мастер.

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Российские цепи представили первый клип на новую песню «Гнозис»: смотреть

Джон Хэддок

История продолжается

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