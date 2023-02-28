Российский космический корабль «Союз» пристыковался к Международной космической станции, чтобы вернуть застрявший экипаж.

(Рейтер) — Российское космическое агентство Роскосмос сообщило рано утром в воскресенье, что российский космический корабль, выполнявший миссию по возвращению на Землю экипажа Международной космической станции, пристыковался к станции.

Космический корабль «Союз МС-23», стартовавший в пятницу с космодрома Байконур в Казахстане, должен в сентябре вернуть российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петлина и американского космонавта Франсиско Рубио.

Все трое должны были завершить свою миссию в марте. Они застряли в космосе после того, как двумя месяцами ранее начала течь система охлаждения капсулы «Союз МС-22». В следующем месяце планируется вернуть беспилотный корабль «Союз МС-22».

[1/2] Космический корабль «Союз МС-23» стартует со стартовой площадки на космодроме Байконур, Казахстан, 24 февраля 2023 года, на этом кадре из видео. Роскосмос/Раздаточный материал через Reuters

«Сегодня в 03:58 мск (00:58 мск) к модулю «Поиск» Международной космической станции в автоматическом режиме пристыковался автоматический космический корабль «Союз МС-23», — говорится в сообщении Роскосмоса в мессенджере Telegram.

Модуль «Поиск» — стыковочный модуль Международной космической станции.

Следующий полет российских космонавтов на станцию ​​состоится в апреле-мае, сообщил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов.

Российские агентства сообщили, что Союз МС-23 доставил на станцию ​​429 килограммов (946 фунтов) дополнительного груза, необходимого для продления миссии космонавтов.

(Репортаж Лидии Келли из Мельбурна); Монтаж Ким Когхилл

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