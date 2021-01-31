Россияне чаще всего покупали одежду для фитнеса и бега в январе 2021 года – Бизнес и экономика

Москва, 29 января. / ТАСС /. Одежда и обувь для фитнеса и бега стали самыми популярными спортивными товарами среди россиян в январе, согласно исследованию, опубликованному Lamoda, переданному ТАСС в пятницу.

«Товары для фитнеса и бега были самыми продаваемыми предметами в спортивной категории как для мужчин, так и для женщин. Помимо фитнеса и бега, в пятерку лучших для мужчин вошли футбол, треккинг и баскетбол, а для женщин – плавание, теннис и треккинг. По результатам исследования продаж с 1 по 26 января (январь) 2021 г.

С начала 2021 года россияне также стали больше интересоваться некоторыми товарами для боевых искусств. Спрос на каппы увеличился на 32%, а интерес к расширителям увеличился примерно в 1,5 раза. Скакалки, которые помогают улучшить координацию и выносливость, увеличились на 35%. Также вырос интерес к перчаткам для смешанных единоборств (ММА) и подушечкам для ударов.

С начала 2021 года продажи женских купальных костюмов выросли на 31%, шорт – на 13%, шапочек – в 1,5 раза. «После традиционных русских новогодних праздников многие женщины захотели полностью обновить спортивную одежду для бега и увеличить свои расходы на товары этой категории на 21% с 1 по 26 января 2021 года по сравнению с 1-26 декабря 2020 года. потратили беговые кроссовки на 22% и носки – на 16% больше. Расходы на спорт с длинными рукавами у женщин выросли на 37%, а на спортивные рубашки они потратили в 1,5 раза больше. Из мужских товаров для бега только спортивные штаны (+ 29%) и рубашки (+ 15%) увеличились “. В 2021 году россияне также активно интересуются моделями одежды и обуви, предназначенными для баскетбола. Спрос на эту категорию среди женщин вырос на 39%. «С наступлением зимы, когда любители кататься на лыжах или сноуборде уже купили все необходимое, спрос на зимнюю спортивную одежду только в определенных категориях увеличился. В начале 2021 года спрос на лыжные брюки увеличился на 27. %. По зимним курткам – на 10%. С начала 2021 года россияне потратили на лыжные капюшоны на 78,8% больше ».