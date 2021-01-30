GTA – Престижный московский университет заявил, что исключит профессора, отрицавшего, что Холокост произошел в Международный день памяти жертв Холокоста.

Владимир Матвеев, преподаватель международных отношений, сказал учителям из Санкт-Петербурга в четверг, что «не было найдено газовых камер для убийства людей в концлагерях», «немцы использовали газ для дезинфекции» и «шесть миллионов погибших евреев – это художественная литература.”



В заявлении, сделанном в тот же день, государственный университет РАНХиГС заявил, что «не может принять» ложь Матвеева.

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Ранипа сказал, что Матвеев не представлял университет во время видеозвонка и участвовал вне своих профессиональных обязанностей.

РАНХиГС – Российская академия народного хозяйства и государственной службы.

Международный день памяти жертв Холокоста совпадает с датой освобождения силами Красной Армии лагеря смерти Аушвиц-Биркенау, построенного нацистами в оккупированной Польше.

Менахем Мендель Певзнер, раввин из Санкт-Петербурга, сказал, что его офис выдвигает обвинения против Матвеева за ненавистнические высказывания и отрицание Холокоста, которые в России являются незаконными, сообщает еврейский новостной сайт.