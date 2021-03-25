В Роскосмосе заявили, что освобождение и разделение “произошло нормально”.



Космическое агентство Роскосмоса сообщило, что в четверг с космотрома Востокни на Дальнем Востоке России взорвалась ракета “Союз”, на борту которой находятся 36 британских телекоммуникационных и интернет-спутников.

Базирующаяся в Лондоне компания OneWeb работает над завершением галактического строительства спутников на низкой околоземной орбите, которые будут предоставлять передовые широкополосные и другие услуги странам по всему миру.

Вместе с технологическим миллиардером Илоном Маском и другим миллиардером Amazon Джеффом Безосом компания конкурирует за предоставление быстрого Интернета в удаленные части мира через спутники.

На изображениях, опубликованных Роскосмосом, видно, что ракета “Союз” взлетает на фоне чистого голубого неба в 02:47 по Гринвичу в четверг утром.

В сообщении Роскосмоса говорится, что освобождение и разделение “произошло нормально”.

«Мы можем подтвердить, что наша шестая дивизия закончена. Более половины наших спутников уже запущено!» Об этом сообщает OneWeb в Twitter.

К следующему году британская компания планирует запустить свой глобальный бизнес-интернет-сервис с поддержкой около 650 спутников.

Первые шесть спутников OneWep были запущены в феврале 2019 года с космодрома в Кауру, Французская Гвиана, с помощью ракеты Союз российского производства.

В прошлом году компания запустила еще 68 компаний с космодрома Биканер в Казахстане и еще 36 с космотрома Востокни в декабре.

Стартовая площадка Востокни – один из важнейших космических проектов России.



Стартовая площадка Востокни – один из важнейших космических проектов России, которая в настоящее время арендует космический центр Пиконор в Москве у Казахстана.

Его строительство годами было омрачено множеством споров, в том числе коррупцией, и проект по-прежнему отстает от графика.

Россия запускает британские телекоммуникационные спутники

© 2021 AFP