Космическое агентство Роскосмоса сообщило, что в четверг с космотрома Востокни на Дальнем Востоке России взорвалась ракета “Союз”, на борту которой находятся 36 британских телекоммуникационных и интернет-спутников.
Базирующаяся в Лондоне компания OneWeb работает над завершением галактического строительства спутников на низкой околоземной орбите, которые будут предоставлять передовые широкополосные и другие услуги странам по всему миру.
Вместе с технологическим миллиардером Илоном Маском и другим миллиардером Amazon Джеффом Безосом компания конкурирует за предоставление быстрого Интернета в удаленные части мира через спутники.
На изображениях, опубликованных Роскосмосом, видно, что ракета “Союз” взлетает на фоне чистого голубого неба в 02:47 по Гринвичу в четверг утром.
В сообщении Роскосмоса говорится, что освобождение и разделение “произошло нормально”.
«Мы можем подтвердить, что наша шестая дивизия закончена. Более половины наших спутников уже запущено!» Об этом сообщает OneWeb в Twitter.
К следующему году британская компания планирует запустить свой глобальный бизнес-интернет-сервис с поддержкой около 650 спутников.
Первые шесть спутников OneWep были запущены в феврале 2019 года с космодрома в Кауру, Французская Гвиана, с помощью ракеты Союз российского производства.
В прошлом году компания запустила еще 68 компаний с космодрома Биканер в Казахстане и еще 36 с космотрома Востокни в декабре.
Стартовая площадка Востокни – один из важнейших космических проектов России, которая в настоящее время арендует космический центр Пиконор в Москве у Казахстана.
Его строительство годами было омрачено множеством споров, в том числе коррупцией, и проект по-прежнему отстает от графика.
Россия запускает британские телекоммуникационные спутники
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Цитировать: Россия запускает больше британских телекоммуникационных спутников (25 марта 2021 г.) Получено 25 марта 2021 г. из https://phys.org/news/2021-03-russia-uk-telecom-satellites-space.html
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