Вирус короны: российская вакцина Sputnik V не одобрена Европейским союзом.

Москва:

Кремль заявил в четверг, что Москва не планирует в ближайшее время разрешать импортные вакцины против вируса короны в Россию, несмотря на низкие показатели вакцинации в стране и рост числа погибших в третьей волне эпидемии.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что Россия, чья вакцина Sputnik V не была одобрена Европейским союзом, в настоящее время не обсуждает “взаимное признание” вакцины с Брюсселем.

Должностные лица здравоохранения в четверг зарегистрировали 791 смерть правительства за последние 24 часа. Кремль изо всех сил пытался справиться с широко распространенными настроениями против вакцинации: только 20 процентов россиян получили хотя бы одну работу.

На вопрос, будет ли разрешение западных вакцин неохотно мотивировать россиян вакцинироваться, давая им выбор, Песков сказал, что в стране достаточно отечественных вакцин.

«У нас есть четыре собственных вакцины», – сказал он. “Разве это не выбор?”

Помимо Sputnik V, в России зарегистрированы еще три вакцины – Epivorona, Govivak и Sputnik Lite, одноразовая версия вакцины Spotnik V.

Хотя такие переговоры еще не состоялись, Песков сказал, что Москва и Брюссель могут обсудить аккредитацию вакцины в будущем.

Вакцина от вируса короны Sputnik V, которую сначала приветствовали с подозрением, затем привлекла внимание экспертов. Президент Владимир Путин назвал ее «лучшей вакциной в мире».

Но сами россияне выглядят менее оптимистично: многие говорят, что хотят западную вакцину, а 54% не планируют вакцинацию.

И вакцины Sputnik V, и вакцины Sinovac находятся в процессе «скользящего обзора» Европейского фармацевтического агентства, который является шагом к официальному одобрению.

Spatnik V признан в 67 странах, включая бывший Советский Союз, Беларусь и ее союзников в Армении, Венесуэле и Иране, а также Аргентину, Бразилию, Индию и Пакистан.

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