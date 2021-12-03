Россия заявляет, что задерживает подозреваемых украинских агентов; Киев заявляет, что обвинения сфабрикованы

МОСКВА (Рейтер). В четверг Россия заявила, что арестовала трех подозреваемых агентов украинской разведки, в том числе одного обвиняемого в планировании атаки с применением двух самодельных бомб. Киев отверг обвинения как сфабрикованные.

Аресты происходят на фоне опасений Украины и Запада по поводу наращивания российских войск возле Украины. Москва отрицает планирование вторжения и обвиняет Украину в усилении своих сил на востоке страны.

Федеральная служба безопасности России сообщила, что офицер украинской военной разведки был задержан «с поличным», когда через границу были переправлены две бомбы.

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В нем говорится, что двое других, подозреваемых в том, что они являются агентами Службы безопасности Украины (СБУ), пытались собрать разведывательную информацию о России, инфраструктуре транспортировки фильмов и стратегически важных компаниях.

В военной разведке Украины от комментариев отказались. СБУ отвергла обвинения России.

«Такие заявления должны рассматриваться ФСБ исключительно с точки зрения гибридной войны, где… пропаганда и распространение контрафактной продукции играют важную роль», — сказала она.

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(Передает Антон Колодязный) из Москвы; Со-репортаж Павла Полюка в Киеве; Написано Томом Палмфортом; Редакция Химани Саркар и Питер Граф

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