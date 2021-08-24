Россия планирует поставить в Индию ракетный комплекс С-400 до конца 2021 года

По словам высокопоставленного должностного лица Концерна воздушно-космической обороны, Алмас-Энди подтвердил, что Россия начнет доставку системы противовоздушной обороны (ЗРК) С-400 с ее поверхности к концу этого года.

«Я могу подтвердить до конца 2021 года (мы поставим систему С-400 в Индию) график и договорные обязательства российской стороны», – заявил на Международном военно-техническом форуме заместитель начальника штаба армии Вячеслав Дургалкан. -2021 ‘.

А.П.

Диркелькан также сказал Солдаты индийской армии в настоящее время проходят обучение, чтобы научиться работать с системой безопасности С-400.

Что касается обучения, то обучение прошла первая группа индийских специалистов. Вторая группа проходит обучение. Я не буду говорить о количестве людей, но это достаточное количество для индийских вооруженных сил, чтобы эффективно управлять нашей техникой. Хочу сказать, что результаты, которые показала первая команда индийских специалистов после тренинга, были очень высокими. Хочу отметить [high] Уровень подготовки индийских специалистов », – сказал он.

RT

Российский экспортер оружия “Росопоронэкспорт” заявил, что может подписать новое соглашение с Турцией о поставках дополнительных систем С-400.

«Консультации продолжаются. Надеюсь, они уже на завершающей стадии», – сказал на том же мероприятии генеральный директор «Рософоронэкспорта» Александр Микев. Синьхуа Агентство новостей.

В октябре 2018 года премьер-министр Нарендра Моди подписал с президентом России Владимиром Путиным сделку на 5,43 миллиарда долларов на пять полков С-400.

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В 2017 году Турция подписала первое соглашение с Россией по С-400. Турция поставила первый корабль в июле 2019 года.

Турция была первым членом Организации Североатлантического договора (НАТО), купившим С-400.