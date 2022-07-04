Россия претендует на контроль над центрально-восточной Луганской областью Украины

В воскресенье Россия объявила о своем контроле над последним оплотом Украины в восточной провинции, что является ключом к достижению ключевой цели в упорной войне Москвы.

Генштаб украинской армии сообщил, что ее силы выведены из Лисичанска в Луганской области, но президент сказал, что бои за город все еще идут на его окраинах.

В случае подтверждения полный захват Луганска Россией предоставит ее силам более сильную базу для продвижения в Донбасс, район шахт и заводов, который президент Владимир Путин намерен захватить в ходе кампании, которая может определить курс войны. Полная война.

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил Путину, что российские силы вместе с местной сепаратистской милицией взяли под полный контроль город Лищанск и теперь контролируют Луганск, согласно заявлению, опубликованному министерством в воскресенье.

Как принято в подобных описаниях, российский манифест описывал победы как освобождение Луганской Народной Республики. Сепаратисты в Луганске и соседнем Донецке, которые составляют Донбасс и являются домом для большого русскоязычного населения, провозгласили независимость от Киева в 2014 году, и с тех пор их силы сражаются там с украинскими войсками. Россия официально признала самопровозглашенные республики за несколько дней до вторжения в Украину 24 февраля.

Украинские и российские войска в последние дни упорно сражались за Лисичанск после падения соседнего города на прошлой неделе. А в воскресенье вечером Генштаб ВСУ подтвердил в соцсетях, что ее силы выведены из Лищанска, чтобы спасти жизни украинских защитников.

Но президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что киевляне продолжают сражаться с российскими солдатами на подступах к городу в очень сложной и опасной ситуации.

Мы не можем дать вам окончательный вердикт. Выступая на пресс-конференции в Киеве вместе с премьер-министром Австралии, Зеленский сказал, что Лисичанск все еще борется за это. Он отметил, что Земля может быстро перемещаться из стороны в сторону.

Он признал, что российские силы сохраняют преимущество в регионе, назвав это военной слабостью Украины.

Взятие Лисичанска дало бы русским больше территории для усиления атак на Донецк. В последние недели считалось, что российские войска контролируют около половины территории Донецкой области, но как обстоят дела сейчас, неясно.

Если Россия победит в Донбассе, Украина потеряет не только территорию, но, вероятно, и большую часть своих самых боеспособных вооруженных сил, что даст Москве возможность захватить больше территории и усилит ее способность диктовать условия Киеву.

Поскольку ей не удалось установить контроль над Киевом и другими районами северной и центральной Украины в начале войны, Россия сосредоточила свои усилия на реке Донбасс, развязала массированные бомбардировки и участвовала в боях за дома, которые опустошили Лищанск, соседний Северодонецк и близлежащие села. Мало что известно об обоих городах во время сражений, которые косили его жителей, когда люди были убиты или бежали.

Пресс-секретарь регионального правительства Татьяна Игначенко сообщила украинскому телевидению, что российские силы, похоже, уже продвигаются в Донецк, где ракетные удары были сосредоточены на крупном подконтрольном Украине городе Славянске, где погибли по меньшей мере шесть человек.

Областная администрация сообщила, что Краматорск, еще один крупный город Донецкой области, также подвергся обстрелу.

Вдали от боевых действий на востоке премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе в воскресенье посетил город недалеко от столицы, который сильно пострадал в начале войны. Альбанезе охарактеризовал разрушения в Ирвине как разрушительные.

«Это дома, это средства к существованию, и действительно, здесь, в этом городе, погибли люди», — сказал он.

Между тем, мэр оккупированного Россией города Мелитополь заявил в воскресенье, что украинские ракеты уничтожили одну из четырех российских военных баз в городе.

Сообщалось также о нападениях внутри России в связи с возрождением спорадических украинских ударов через границу. Губернатор Белгородской области на западе России заявил, что в воскресенье от осколков перехваченной украинской ракеты погибли четыре человека. В российском городе Курск были сбиты два украинских беспилотника, сообщает Минобороны России.

Губернатор Курской области Роман Старовит сообщил, что по городу Текино на границе с Украиной обстреляли из минометов.