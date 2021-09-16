Россия призывает Apple и Google бороться с нарушениями, связанными с вмешательством в выборы – Бизнес и экономика

Москва, 16 сентября. Генпрокуратура России официально уведомила руководителей Apple и Google, в которых потребовала устранения нарушений, связанных с вмешательством в избирательную кампанию в России, главу Специального комитета по защите государственного суверенитета и Предупреждение вмешательства во внутренние дела России. Об этом Андрей Климов сообщил в четверг.

«Есть официальные уведомления от Генпрокуратуры России от 9 сентября 2021 года генеральному директору Apple г-ну Куку и генеральному директору Google г-ну Пичаю. Оба уведомления содержат требования о комплексных мерах по устранению нарушений российского законодательства, указанных прокуратурой. Сервис, способствовавший незаконному вмешательству в выборы.

«В частности, российская сторона обратила внимание на американские IT-компании Apple и Google, действия которых во время выборов в России были признаны незаконными и напрямую связаны с вмешательством во внутренние дела России», – добавил Климов.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по иностранным делам Владимир Дшабаров ранее заявлял, что совершаются конкретные преступления с участием Apple и Google, и масштабы этих преступлений в ближайшие дни могут только возрасти.