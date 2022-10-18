Сергей Погачук, многообещающий полусредневес, внимательно изучил ужасы войны

Сергей Богачук празднует победу над Тайроном Брансоном. (любезно предоставлено 360 Promotions)

Когда Сергей Похачук, перспективный полусредневес, уехал из США, где он готовится к своей боксерской карьере, чтобы вернуться на родину. Украина Чтобы продлить свою рабочую визу, он никак не ожидал перипетий, которые примет его жизнь.

Когда он прибыл в Украину, в марте он договорился о посещении посольства США для продления своей визы, чтобы он мог вернуться в Соединенные Штаты и возобновить свою карьеру. Это 20-1 с 20 нокаутами, и 3 ноября Аарон Кули сразится за промо-карту 360 в Монтебелло, Калифорния, в бою, транслируемом на UFC Fight Pass.

Но 24 февраля российская армия вторглась в Украину и началась война. Внимание всего мира переключилось на Украину, и единственной целью страны стала защита себя. В то время как был максимальный исход людей, бегущих из страны, и очередь автомобилей растянулась почти на 100 миль, чтобы покинуть страну в безопасный порт в Польше, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны были остаться на случай, если им нужно будет служить. в вооруженных силах в рамках обороны страны.

Хотя Соединенные Штаты начали публичные предупреждения из своих источников в разведке о том, что Россия планирует вторжение, они застали Похачука врасплох.

«Я был зол и застрял там, но я не мог поверить, что это произошло», — сказал Похачук. «Я не мог в это поверить. Я думал, что в то время, в этот день и век, это было невозможно. Я был в шоке. Я был так расстроен и так зол. В тот день, когда это случилось, я проснулся, и моя мама сказала: мне: «Мы на войне». Они начали войну». Я был потрясен и не мог в это поверить.

Похачук жил в Виннице, городе на западе центральной Украины, примерно в 170 милях от Киева. Здесь находится Парк Горького, парк развлечений, в котором снимался одноименный фильм 1983 года с Уильямом Хёртом, Ли Марвином и Брайаном Деннехи в главных ролях.

Похачук оказался в наихудших обстоятельствах. Его поездка в Украину была прежде всего деловой поездкой, которая могла позволить ему возобновить боксерскую карьеру, но его загнали в самое сердце войны.

История продолжается

Том Леффлер из 360 Promotions, возглавивший восхождение Геннадия Головкина в топ-средний вес, считает Богачука потенциальным чемпионом мира. Его единственное поражение в Пуэрто-Рико произошло 4 марта 2021 года против Брэндона Адамса. Похачук был впереди всех и шел с Адамсом, когда Адамс ударил его левым контратакующим ударом, который причинил ему боль. Позже Адамс завершил его в конце восьмого левым хуком.

Это был бой, который он мог выиграть, и он мог стать самым важным в его карьере, но ошибка стоила ему.

«Это бокс, — сказал Похачук. «Я поймал товар [punch]. Я делал свою работу и переезжал, и я сделал ошибку и воспользовался возможностью. В боксе такое бывает».

Однако Леффлер считает, что у Богачука большой потенциал и что каждый его бой заканчивался на расстоянии.

Он не мастер нокаутировать одним ударом, как Головкин или бывший чемпион в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер, а агрессивный боец, который носит своего противника и добирается до него позже в бою.

Сергей Погачук (в центре) позирует с коллегами во время военных учений во время обороны Украины от войны с Россией. (любезно предоставлено 360 Promotions)

Когда Россия вторглась в Украину, жизнь Погачука, как и всех его соотечественников, превратилась в хаос.

«Я спортсмен, а не солдат», — сказал Похачук. «Я хотел драться за оборону [the country], но все говорили мне: «Вау, ты не солдат. ты спортивный. тебе следует [box]. Мы будем сражаться за тебя».

Его друзья и семья не могли принять такое решение. Но когда Министерство спорта Украины освободило чемпиона в супертяжелом весе Александра Усика, чтобы он мог сразиться с Энтони Джошуа, а затем с Василием Ломаченко, возможность, по крайней мере, открылась для освобождения Погачука.

Похачук сказал, что победа Усьека над Джошуа в матче-реванше в Саудовской Аравии оказала огромное влияние на боевой дух страны.

«Осек — великий человек, — сказал Похачук. «То, что он сделал, было потрясающе. Он боролся за титул в таких обстоятельствах и проделал отличную работу. Он вдохновил всех в этой стране. Он показал нам, что такое настоящий чемпион».

В конце концов, Министерство спорта предоставило ему освобождение, но ему пришлось сначала отправиться в Польшу, а затем в посольство США, чтобы получить рабочую визу для возвращения в Соединенные Штаты.

Это была мучительная поездка в Польшу, и когда он прибыл, там были десятки тысяч беженцев. Люди могли останавливаться в отелях только на три дня, поэтому ему приходилось выезжать из отеля в отель. У него также был языковой барьер, так как он не говорит по-польски. Он сказал, что польский был достаточно близок к украинскому, чтобы он мог общаться, но это было не идеально.

Через два дня после ухода из Винницы русские бомбили ее и нанесли неисчислимый ущерб целому жилому району. В результате обстрела крылатой ракетой погибли 26 мирных жителей, более 200 получили ранения, уничтожены автомобили, сожжен медицинский пункт.

«Это было ужасно и бесполезно», — сказал Похачук. Люди просто жили своей жизнью и армии не было [actions] Будучи там. Просто нормальные люди. Зачем он это сделал?»

В конце концов Похачук получил визу и вернулся в США в июле. Когда он вернется на ринг 3 ноября в карде под названием Каллум Уолш, он будет давать отпор с новой силой.

«Я знаю, что это значит [the Ukrainian] люди, сказал он. «Много всего происходит, и спорт — это способ попасть в это. [distraction] от войны».