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Сергей Погачук, многообещающий полусредневес, внимательно изучил ужасы войны

18 октября, 2022
Boleslava Sokolova

Сергей Богачук празднует победу над Тайроном Брансоном. (любезно предоставлено 360 Promotions)

Когда Сергей Похачук, перспективный полусредневес, уехал из США, где он готовится к своей боксерской карьере, чтобы вернуться на родину. Украина Чтобы продлить свою рабочую визу, он никак не ожидал перипетий, которые примет его жизнь.

Когда он прибыл в Украину, в марте он договорился о посещении посольства США для продления своей визы, чтобы он мог вернуться в Соединенные Штаты и возобновить свою карьеру. Это 20-1 с 20 нокаутами, и 3 ноября Аарон Кули сразится за промо-карту 360 в Монтебелло, Калифорния, в бою, транслируемом на UFC Fight Pass.

Но 24 февраля российская армия вторглась в Украину и началась война. Внимание всего мира переключилось на Украину, и единственной целью страны стала защита себя. В то время как был максимальный исход людей, бегущих из страны, и очередь автомобилей растянулась почти на 100 миль, чтобы покинуть страну в безопасный порт в Польше, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны были остаться на случай, если им нужно будет служить. в вооруженных силах в рамках обороны страны.

Хотя Соединенные Штаты начали публичные предупреждения из своих источников в разведке о том, что Россия планирует вторжение, они застали Похачука врасплох.

«Я был зол и застрял там, но я не мог поверить, что это произошло», — сказал Похачук. «Я не мог в это поверить. Я думал, что в то время, в этот день и век, это было невозможно. Я был в шоке. Я был так расстроен и так зол. В тот день, когда это случилось, я проснулся, и моя мама сказала: мне: «Мы на войне». Они начали войну». Я был потрясен и не мог в это поверить.

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Похачук жил в Виннице, городе на западе центральной Украины, примерно в 170 милях от Киева. Здесь находится Парк Горького, парк развлечений, в котором снимался одноименный фильм 1983 года с Уильямом Хёртом, Ли Марвином и Брайаном Деннехи в главных ролях.

Похачук оказался в наихудших обстоятельствах. Его поездка в Украину была прежде всего деловой поездкой, которая могла позволить ему возобновить боксерскую карьеру, но его загнали в самое сердце войны.

Том Леффлер из 360 Promotions, возглавивший восхождение Геннадия Головкина в топ-средний вес, считает Богачука потенциальным чемпионом мира. Его единственное поражение в Пуэрто-Рико произошло 4 марта 2021 года против Брэндона Адамса. Похачук был впереди всех и шел с Адамсом, когда Адамс ударил его левым контратакующим ударом, который причинил ему боль. Позже Адамс завершил его в конце восьмого левым хуком.

Это был бой, который он мог выиграть, и он мог стать самым важным в его карьере, но ошибка стоила ему.

«Это бокс, — сказал Похачук. «Я поймал товар [punch]. Я делал свою работу и переезжал, и я сделал ошибку и воспользовался возможностью. В боксе такое бывает».

Однако Леффлер считает, что у Богачука большой потенциал и что каждый его бой заканчивался на расстоянии.

Он не мастер нокаутировать одним ударом, как Головкин или бывший чемпион в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер, а агрессивный боец, который носит своего противника и добирается до него позже в бою.

Сергей Погачук (в центре) позирует с коллегами во время военных учений, защищая Украину в войне с Россией. (любезно предоставлено 360 Promotions)

Сергей Погачук (в центре) позирует с коллегами во время военных учений во время обороны Украины от войны с Россией. (любезно предоставлено 360 Promotions)

Когда Россия вторглась в Украину, жизнь Погачука, как и всех его соотечественников, превратилась в хаос.

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«Я спортсмен, а не солдат», — сказал Похачук. «Я хотел драться за оборону [the country], но все говорили мне: «Вау, ты не солдат. ты спортивный. тебе следует [box]. Мы будем сражаться за тебя».

Его друзья и семья не могли принять такое решение. Но когда Министерство спорта Украины освободило чемпиона в супертяжелом весе Александра Усика, чтобы он мог сразиться с Энтони Джошуа, а затем с Василием Ломаченко, возможность, по крайней мере, открылась для освобождения Погачука.

Похачук сказал, что победа Усьека над Джошуа в матче-реванше в Саудовской Аравии оказала огромное влияние на боевой дух страны.

«Осек — великий человек, — сказал Похачук. «То, что он сделал, было потрясающе. Он боролся за титул в таких обстоятельствах и проделал отличную работу. Он вдохновил всех в этой стране. Он показал нам, что такое настоящий чемпион».

В конце концов, Министерство спорта предоставило ему освобождение, но ему пришлось сначала отправиться в Польшу, а затем в посольство США, чтобы получить рабочую визу для возвращения в Соединенные Штаты.

Это была мучительная поездка в Польшу, и когда он прибыл, там были десятки тысяч беженцев. Люди могли останавливаться в отелях только на три дня, поэтому ему приходилось выезжать из отеля в отель. У него также был языковой барьер, так как он не говорит по-польски. Он сказал, что польский был достаточно близок к украинскому, чтобы он мог общаться, но это было не идеально.

Через два дня после ухода из Винницы русские бомбили ее и нанесли неисчислимый ущерб целому жилому району. В результате обстрела крылатой ракетой погибли 26 мирных жителей, более 200 получили ранения, уничтожены автомобили, сожжен медицинский пункт.

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«Это было ужасно и бесполезно», — сказал Похачук. Люди просто жили своей жизнью и армии не было [actions] Будучи там. Просто нормальные люди. Зачем он это сделал?»

В конце концов Похачук получил визу и вернулся в США в июле. Когда он вернется на ринг 3 ноября в карде под названием Каллум Уолш, он будет давать отпор с новой силой.

«Я знаю, что это значит [the Ukrainian] люди, сказал он. «Много всего происходит, и спорт — это способ попасть в это. [distraction] от войны».

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