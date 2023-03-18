Только российская экономика хуже, чем британская в G20, по данным Организации экономического сотрудничества и развития.

Великобритания может стать единственной страной G7, в которой в этом году наблюдается экономический спад, и только Россия показывает худшие результаты среди G20.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), ожидается снижение ВВП Великобритании на 0,2%.

Ожидается, что ВВП России сократится на 2,5%.

Ожидается, что Китай (5,3%) и Индия (5%) станут самыми быстрорастущими странами.

Ожидается, что в 2024 году экономика Великобритании вырастет примерно на 0,9%, снова опережая только Россию, но наравне с США и ЮАР.

Джереми Хант, канцлер, заявил, что экономика Великобритании оказалась «более устойчивой», чем многие ожидали.

Он сказал: «Ранее на этой неделе я изложил план роста экономики за счет привлечения инвестиций в бизнес и помощи большему количеству людей в работе, а также увеличения субсидий на большие счета за электроэнергию, чтобы помочь с более высокими ценами, что стало возможным благодаря нашим непредвиденным налогам на энергетические дивиденды. . . .

Но теневой канцлер лейбористской партии Рэйчел Ривз заявила: «Так быть не должно. После 13 лет провала тори нам сейчас нужны амбиции по развитию нашей экономики, чтобы каждая часть Британии чувствовала себя лучше».

Вслед за бюджетом Ханта в среду эксперты предупредили, что семьи столкнутся с «продолжающимися трудностями» в течение следующего года.

В своем анализе заявлений консультанта Институт финансовых исследований (IFS) заявил, что, хотя инфляция может снизиться, цены остаются намного выше, чем два года назад.