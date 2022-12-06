Украина предупреждает об аварийных отключениях электроэнергии после падения ракет

А Украина предупредила, что в ряде регионов снова будут аварийные отключения электроэнергии, поскольку она возместила ущерб, нанесенный ракетными ударами, которые, по ее словам, разрушили дома и привели к отключению электроэнергии, а Москва обвинила Киев в атаке беспилотников по глубине России.

Новый российский ракетный обстрел ожидался в Украине в течение нескольких дней, и это произошло как раз в тот момент, когда аварийное отключение электричества должно было закончиться, а предыдущие повреждения были устранены.

поражает, что Часть Украины снова погрузилась в ледяную тьму При температуре ниже нуля градусов по Цельсию это была последняя за несколько недель атака, нацеленная на критически важную инфраструктуру и отключившая тепло и воду для многих.