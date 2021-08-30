Ученые обнаружили самый северный остров в мире у побережья Гренландии, но он может ненадолго оставаться на картах.

По словам ошеломленных ученых, самый большой остров на севере мира был обнаружен случайно.

Остров был замечен у побережья Гренландии, когда исследователи собирали образцы в этом районе.

4 Остров у побережья Гренландии Предоставлено: Reuters.

4 Швейцарский предприниматель Кристиан Листер профинансировал кампанию Предоставлено: Reuters.

Движущийся лед обнажил небольшой участок каменистой земли.

Его ширина составляет около 30 метров, а высота – три метра в самой высокой точке.

Считается, что остров состоит из морского дна ила, почвы и камней, оставшихся от движущихся ледников.

Ученые из исследовательского центра Арктической станции в Гренландии ступили на крошечный остров в прошлом месяце.

Начальник станции Мортен Раш сказал РейтерМы не собирались открывать новый остров.

«Мы просто пошли туда, чтобы собрать образцы».

Первоначально исследователи думали, что они достигли острова Оодаак, острова, обнаруженного датской исследовательской группой в 1978 году.

Однако позже они проверили их точное местоположение и поняли, что они находились в 780 метрах к северо-западу от этого острова.

Она рассказала Кристиану Листеру, создателю Lister Foundation, который выделил средства на экспедицию. Рейтер: «Это немного похоже на исследователей прошлого, которые думали, что они приземлились в определенном месте, но на самом деле нашли совершенно другое».

Исследовательская группа также заявила, что хотела бы назвать остров Qeqertaq Avannarleq, что означает «самый северный остров» в Гренландии.

Они не верят, что это произошло из-за глобального потепления, несмотря на массовое таяние в этом районе.

Говорят, что арктические страны, такие как Гренландия, Канада, США и Россия, спорят о том, кто будет контролировать новые маршруты судоходства и рыболовные угодья теперь, когда таяние льда открыло новые территории.

Хотя в настоящее время участок соответствует стандартам острова, то есть остается над водой во время прилива, в будущем он может исчезнуть под водой.

В настоящее время считается самым северным островом в мире.

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4 Остров обнаружил тающий лед Предоставлено: Reuters.

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