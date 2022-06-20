Фанаты «переносят» Джека и Дакстера с PS2 на ПК

картина : послушная собака

За последние несколько лет мы начали наблюдать нечто прекрасное: поклонники классических консольных игр берут старые коды и создают оригинальные версии игр для ПК, которые так и не увидели официального релиза. Мы видели это в некоторых играх Nintendo.но теперь мы видим это и на платформе PlayStation.

Это не перенос в том мультиплатформенном смысле, к которому мы привыкли, и не симуляция. Это полная перекомпиляция кода игры, чтобы Джек и Дакстер: Наследие предшественникавышедшая на PS2 в 2001 году, теперь работает как родное приложение на ПК.

Проект, сейчас выполненный на 80%, это какая-то потрясающая фигняпотому что оказывается Джек и Дакстер Она была написана на GOAL, специальном языке Lisp, разработанном Naughty Dog, а это означает, что небольшая команда, работающая над ней, должна будет «декодировать исходную игру в удобочитаемый код GOAL», а затем «разработать собственный компилятор для GOAL и перекомпилировать его». это.»Код игры для x86-64″.

Интересно, что это не прямой порт, так как небольшие изменения были внесены в основном в игру, в основном с точки зрения опций, доступных игрокам:

Мы добавили массу опций в настройки игры (и удалили некоторые из них, которые не имеют смысла), чтобы вы могли получить более современный или PS2-подобный опыт, если решите. Тебе решать! Есть также куча дополнительных вкусностей и секретов, добавленных, чтобы узнать. Мы стремимся сохранить основной игровой процесс (управление, физику, поведение и т. д.) идентичным, поэтому, если вы обнаружите какие-либо проблемы или различия в этом, не стесняйтесь сообщить нам об этом.

Некоторые из этих «более современных» опций включают в себя улучшенные средства управления переводом, пользовательское разрешение и элементы управления камерой, но с точки зрения общего игрового процесса они сделали сферы «легче увидеть».

Хоть проект и не на 100% завершен, но его можно скачать (и побороть, наверное только баги) С сайта проекта на гитхабе. Вот несколько снимков проекта, работающего в 4K со скоростью 60 кадров в секунду: