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Хунта Мьянмы приказывает заблокировать интернет, поскольку арестовывают все больше выступающих за демократию протестующих

3 апреля, 2021
Toma Kulikov
Протестующие, выступающие за демократию, в течение почти двух месяцев неоднократно заполняли улицы по всей стране в знак протеста против вооруженных сил. Он сверг избранное правительство Обвинения в фальсификации выборов и инаугурации правящего военного совета.

Армия ответила на протесты кровавым разгромом. По данным группы поддержки AAPP, силы хунты убили не менее 550 человек.

Хьюман Райтс Вотч заявила в пятницу, что военный совет “Сотни людей пропали без вести«- включая политиков, сотрудников избирательных комиссий, журналистов, активистов и протестующих – после переворота 1 февраля».

По данным ассоциации, по меньшей мере 2751 человек, включая журналистов, протестующих, активистов, правительственных чиновников, профсоюзных деятелей, писателей, студентов, гражданских лиц и даже детей, были арестованы, часто в ходе ночных рейдов.

В пятницу большинство граждан Мьянмы проснулись без доступа к Интернету после того, как телекоммуникационные компании получили инструкции от Министерства транспорта и коммуникаций о прекращении предоставления услуг беспроводного широкополосного доступа в Интернет.

Клиенты оператора связи Ooredoo получили текстовые сообщения накануне вечером, в которых говорилось, что услуги беспроводной связи будут приостановлены до дальнейшего уведомления. Директива датирована 1 апреля. Большинство клиентов в Мьянме подключаются к Интернету через службы беспроводной передачи данных, и на этом шаге доступ в Интернет получат только те, у кого есть физическое подключение.

Мобильные данные также были отключены на 19-й день, согласно данным интернет-мониторинга Netblocks.

CNN связался с военными Мьянмы для комментариев Отключите беспроводной интернет.

По данным ООН, в то время как военные ограничивают поток информации, силы безопасности арестовали десятки журналистов, а также граждан, которые общались со СМИ.

Команда CNN поговорила с жителями в пятницу во время посещения рынка в безумном городке Янгон. CNN присутствует в Мьянме с разрешения военных и сопровождается армией, в том числе во время посещения рынка.

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Согласно сообщению из местного порта Иравади, после этого были арестованы две женщины. Отчет включал свидетельство очевидца о том, что женщина была замечена в разговоре с CNN. Из этого отчета неясно, была ли женщина среди арестованных вскоре после этого. В сообщении добавлено, что во время присутствия команды вспыхнула импровизированная демонстрация против режима.

В нескольких неподтвержденных сообщениях, опубликованных в социальных сетях, говорится, что силы безопасности задержали по крайней мере двух человек после разговора с командой CNN.

CNN обратился к военным Мьянмы, чтобы прокомментировать сообщения об арестах.

В своем последнем отчете Ассоциация заявила, что может подтвердить местонахождение «лишь небольшой части» идентифицированных ею новых задержанных.

Сопредседатели Группы друзей Организации Объединенных Наций по защите журналистов в четверг Сделал заявление Выражая “глубокую озабоченность по поводу посягательств на право на свободу мнений и их свободное выражение и положение журналистов и работников средств массовой информации в Мьянме и решительно осуждает их притеснения, произвольные аресты и задержания, а также правозащитников и других членов гражданского общества . “

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