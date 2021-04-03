Хунта Мьянмы приказывает заблокировать интернет, поскольку арестовывают все больше выступающих за демократию протестующих

Армия ответила на протесты кровавым разгромом. По данным группы поддержки AAPP, силы хунты убили не менее 550 человек.

По данным ассоциации, по меньшей мере 2751 человек, включая журналистов, протестующих, активистов, правительственных чиновников, профсоюзных деятелей, писателей, студентов, гражданских лиц и даже детей, были арестованы, часто в ходе ночных рейдов.

В пятницу большинство граждан Мьянмы проснулись без доступа к Интернету после того, как телекоммуникационные компании получили инструкции от Министерства транспорта и коммуникаций о прекращении предоставления услуг беспроводного широкополосного доступа в Интернет.

Клиенты оператора связи Ooredoo получили текстовые сообщения накануне вечером, в которых говорилось, что услуги беспроводной связи будут приостановлены до дальнейшего уведомления. Директива датирована 1 апреля. Большинство клиентов в Мьянме подключаются к Интернету через службы беспроводной передачи данных, и на этом шаге доступ в Интернет получат только те, у кого есть физическое подключение.

Мобильные данные также были отключены на 19-й день, согласно данным интернет-мониторинга Netblocks.

CNN связался с военными Мьянмы для комментариев Отключите беспроводной интернет.

По данным ООН, в то время как военные ограничивают поток информации, силы безопасности арестовали десятки журналистов, а также граждан, которые общались со СМИ.

Команда CNN поговорила с жителями в пятницу во время посещения рынка в безумном городке Янгон. CNN присутствует в Мьянме с разрешения военных и сопровождается армией, в том числе во время посещения рынка.

Согласно сообщению из местного порта Иравади, после этого были арестованы две женщины. Отчет включал свидетельство очевидца о том, что женщина была замечена в разговоре с CNN. Из этого отчета неясно, была ли женщина среди арестованных вскоре после этого. В сообщении добавлено, что во время присутствия команды вспыхнула импровизированная демонстрация против режима.

В нескольких неподтвержденных сообщениях, опубликованных в социальных сетях, говорится, что силы безопасности задержали по крайней мере двух человек после разговора с командой CNN.

CNN обратился к военным Мьянмы, чтобы прокомментировать сообщения об арестах.

В своем последнем отчете Ассоциация заявила, что может подтвердить местонахождение «лишь небольшой части» идентифицированных ею новых задержанных.