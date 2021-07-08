Член XDA случайно купил телефон Pixel с задним ходом для ФБР.

На форумах XDA регулярно появляются новые пользователи, у которых возникают проблемы с их телефонами, но один незадачливый пользователь столкнулся с проблемой, которую никто не знал, как решить. Как оказалось, этот пользователь купил подержанный телефон Pixel, который изначально продавался не Google или официальным продавцом, а Федеральным бюро расследований США или ФБР. Этот телефон поставлялся с пользовательским ПЗУ под названием ArcaneOS и имел предустановленную программу обмена сообщениями под названием «ANOM», которая была тайно создана ФБР, чтобы ловить преступников, обсуждающих свою преступную деятельность.

Член XDA Размещено на нашем форуме Pixel 4a В конце мая он попросил помощи у других, чтобы удалить программное обеспечение ArcaneOS и установить официальную версию Android от Google. Другой пользователь на немецких форумах Android Справка Android У них также была аналогичная проблема с их телефоном Pixel еще в марте, но у них был Pixel 3a вместо Pixel 4a, который был у пользователя XDA.

В то время, когда оба пользователя публиковали сообщения в сети, о существовании ArcaneOS и ANOM не сообщалось, поэтому никто не знал, чем занимаются телефоны пользователей. В ArcaneOS отсутствовали мобильные сервисы Google (и, следовательно, не было Play Store), скрывалась возможность включения параметров разработчика, а также, по-видимому, был изменен образ загрузчика, что затрудняло пользователям разблокировку загрузчика для прошивки стоковой прошивки. Загрузчик телефонов был заблокирован, несмотря на то, что на них не было стандартной прошивки, и это возможно, потому что телефоны Pixel поддерживают работу альтернативных операционных систем на заблокированном загрузчике при условии, что каждый добавляет свой собственный ключ подписи в Android Verified Boot ( AVB) процесс. Вот как можно заблокировать загрузчик на телефоне Pixel после прошивки пользовательского ПЗУ с высоким уровнем безопасности, такого как CalyxOS или GrapheneOS, и также возможно, как ФБР также загрузило ArcaneOS на телефоны Pixel, которые они продали преступникам.

После того, как выяснилось, что у пользователя XDA в руках пресс-папье, они это сделали. избавиться от этого, Определенно. Не сказали, где он оказался, но, вероятно, это тот же телефон порок Они недавно получили это в свои руки. команда в порок Узнайте правду о программном обеспечении телефона: это телефон, который ФБР продает преступникам, чтобы они могли записывать свои разговоры для доказательства преступной деятельности.

Разблокировка телефона с помощью обычного PIN-кода показывает некоторые обычные приложения, такие как Tinder, Netflix и Facebook, но ни одно из приложений на самом деле не открывается, когда вы нажимаете их код. Однако при разблокировке телефона Pixel с другим PIN-кодом отображаются коды для приложения «Часы», приложения-калькулятора и настроек устройства. Однако щелчок по значку калькулятора фактически не открывает приложение калькулятора. Вместо этого открывается экран входа в систему для ANOM, «зашифрованной» службы обмена сообщениями, секретно управляемой ФБР. после АНОМ обнаруженОднако преступники быстро попытались избавиться от своих устройств, и, вероятно, именно поэтому незадачливый пользователь XDA заполучил Pixel 4a в такой сделке.

Для получения более подробной информации о работе сайта ловушек ФБР и службе ANOM я рекомендую прочитать بال порокс Отличное покрытие по теме.